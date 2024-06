A kétharmad örök?

Magyar Péter listavezető beszédet mond a Tisza Párt eredményváró rendezvényén. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az EP-választáson a Fidesz–KDNP által elért 44,61 százalékos eredmény közel olyan, mint a 2014-es országgyűlési választáson. A Tisza Párt majdnem 30 százalékot szerzett, a DK–MSZP–Párbeszéd-Zöldek 8 százalékot, a Mi Hazánk majdnem 7-et. A Momentum és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 4 százalék alatt teljesített, s ezzel nem tud egy képviselőt sem küldeni az EP-be.

Most is meglenne a Fidesz-kétharmad

Át lehet ezt az eredményt váltani egyáltalán országgyűlési választási eredményekre? Ugyan már! – szólhat az érthető szkepszissel megfogalmazott kérdés. A válaszunk az, hogy igen. Vagyis a válasz a szakértőké, mi csak tolmácsoljuk a Nézőpont Intézet elemzésének eredményeit. A kutató-elemző szervezet hétfőn megjelent tanulmányában modellezte a mostani EP-választás alapján, mi történt volna egy ugyanilyen eredményű országgyűlési választáson. Újra előkerül a vörös posztó, a Nézőpont ugyanis úgy számolt, a Fidesz–KDNP egy országgyűlési választáson a parlamenti mandátumok kétharmadát is megszerezhette volna.

„Az európai parlamenti választásokat tisztán arányos választási rendszerben tartják, ezért a kormánypártok ebben elért eredménye a többségi elemeket is vegyítő országgyűlési választáson még nagyobb győzelmet jelentett volna. Az európai parlamenti választási eredmények országos egyéni választókerületekre bontott eredménye alapján a Fidesz–KDNP nemcsak a belföldi listás versenyt, de 96 országgyűlési egyéni választókerületi mandátumot is elnyert volna. Modellszámításunk során a pártok EP-listájára leadott szavazatokat duplikáltuk, s abból indultunk ki, hogy egyéniben is ugyanannak a pártnak a jelöltjére szavaznak a polgárok, amelynek listájára, így az országos listáról kiosztott mandátumoknál a választó­kerületi töredékszavazatokat is figyelembe vettük. Ezek alapján a Fidesz–KDNP országos listáról 39, az egyéni választókerületekből pedig 96, összesen 135 országgyűlési képviselői hellyel számolhatott volna, ha június 9-én országgyűlési választásokat tartottak volna” – írja a Nézőpont Intézet.