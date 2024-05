Véget ért egy fejezet: visszavonták az egyik koronavírus-vakcinát

Nyitókép: OLI SCARFF / AFP

Az AstraZeneca nem gyártja és nem szállítja többet a korábbi koronavírus-vakcináját. Mint kiderült, a cég arra hivatkozik, hogy ma már több, a sajátjánál jobb és az új variánsokra is hatásosabb oltóanyag létezik – számolt be róla a The Guardian.

Független becslések szerint több mint 6,5 millió életet mentettek meg ezek a vakcinák csak a használat első évében,

és több mint 3 milliárd adagot használtak el belőlük világszerte” – írták a közleményben.

