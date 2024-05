Ultimátum: áll a bál Biden és Netanjahu között

Izrael részéről nyilvánosan megdöbbenés fogadta a bejelentést, erre jött a híres Netanjahu-i mondat. A tisztviselők pedig igyekeztek bagatellizálni a dolgot, mondván: az amerikaiak nélkül is van elég fegyverük a tervezett akcióhoz.

Bidenéknek azonban nem csak a kéttonnás bombák bevetésével lehet bajuk, a tüzérség kapcsán is úgy vélik, az sok civil áldozatot szedhet városi területeken.

Noha Tel-Aviv korlátozott offenzíváról beszél, az amerikaiak nem hisznek neki. A CNN arról is ír, noha Biden közölte, Izrael szövetségese és az is marad, csalódott Netanjahuban, és a segélymunkások halálával járó csapás is nagyot ütött az izraeliek imázsán.

Biden pedig egy alkalommal valamiféle szakítást is pedzegetett, emlékeztet a lap, és azt is közölte,

ha Izrael nem követi a „helyes” utat, az USA újragondolja, hogyan támogatja szövetségesét a konfliktusban.

Aztán ez hol elhalványult, hol felerősödött – volt, hogy a Fehér Ház dicsérte Izraelt, amiért lépéseket tett a humanitárius segítségnyújtás növelésére, beleértve az újabb átkelőhelyek megnyitását, de Rafah kapcsán továbbra is elégedetlenek voltak, annak megszállásával elkerülhetetlennek látták, hogy humanitárius katasztrófa történjen.

Szakértők szerint nem sikerült konszenzusra jutniuk, Biden pedig szembenézhetett azokkal a kritikákkal, ami szerint magára hagyja Izraelt akkor, amikor annak éppen a legnagyobb szüksége lenne régi szövetségesére.

A republikánusok egyenesen azzal vádolták: cserben hagyja a terroristák ellenében harcoló zsidó államot. De a demokraták sem voltak mind elégedettek Bidennel, John Fetterman pennsylvaniai szenátor szerint például ez éppen a Hamásznak jelzés, zöld lámpa, de párttársa, Jon Tester szenátor sem értett egyet az elnökkel.

Paradox módon még Bernie Sanderstől is csak kritikát kapott: szerinte Bidennek már rég keményebben kellett volna fellépnie.