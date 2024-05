Új, rejtett kamerás felvételt mutattak be Putyin egyre fényűzőbb palotájának belsejéről (VIDEÓ)

Nyitókép: YouTube

Friss videót tettek közzé Vlagyimir Putyin Fekete-tenger partján álló és épülő-szépülő palotájának belsejéből – számolt be a HVG. A lap szerint a Krasznodar régióbeli Gelendzsik közelében álló épületet Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki vezető Korrupcióellenes Alapítványa és a független orosz Proekt oknyomozó portál munkatársai közösen járták be, rejtett kameráikkal négyórányi anyagot rögzítettek, melynek 40 perces kivonatát a Meduza mutatta be.

Az épülő palota először 2010-ben, egy nyílt levél nyomán került be a hírekbe, de leginkább 2021 januárjában lett ismert, amikor Navalnij és Korrupcióellenes Alapítványa közel kétórás dokumentumfilmet tett közzé róla a YouTube-on, mely már több mint 132 millió megtekintésnél jár:

A friss képsor számos soha korábban nem látott részletet mutat a palotából, illetve az is kiderül belőle, hogy helyenként a Navalnijék által korábban bemutatott tervekhez képest komoly átalakításokat hajtottak végre benne. Ez a dekorációt is érinti, a közösségi terekben korábban kiállított, viszonylag semleges romantikus festmények helyén most már történelmi csatákat, például

az 1812-es borogyinói csatát és az 1242-es Csúd-tavi csatát ábrázoló festmények reprodukciói lógnak.

A palota megújított belseje arra is utal, hogy Putyin számára újra előtérbe került a vallás. A korábbi tervek szerencsejáték-terme helyén most egy kápolna van. Ebben egy olyan pad is áll, amely az orosz ortodox hagyomány szerint technikailag a cár trónja.

Putyin egyébként tagadja, hogy köze lenne a palotához.