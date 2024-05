Orbánt akarja az Európai Bizottság elnökének a legerősebb osztrák párt

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Az APA osztrák hírügynökségnek adott interjújában az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) EP-listavezetője, Harald Vilimsky kijelentette: Orbán Viktor magyar miniszterelnököt szeretné az Európai Bizottság élén látni. „Azt hiszem, hogy jót tenne Európának. Ő az egész EU-establishment antitézise” – mondta Vilimsky, hozzátéve, hogy

Orbán annak garanciája, hogy az illegális migráció ilyen intenzitással nem lesz lehetséges”.

A beszélgetést az eXXpress szemlézte.

Vilimsky arról is beszélt, hogy kormányra kerülve egy FPÖ-s pénzügyminiszter nyomásgyakorlási eszközként leállíthatja Ausztria EU-s befizetéseit, például az ukrán katonai segélyek vagy Ursula von der Leyen SMS-en keresztül 35 milliárd euróért beszerzet Pfizer-vakcinái miatt.

Azt azonban határozottan cáfolta, hogy az FPÖ megcélozná Ausztria kilépését az EU-ból.

Szerinte nem lesz Öxit, az FPÖ nagyonis akarja az európai együttműködést, „csak az embereket szeretnénk kicserélni”, emellett „karcsúsítani szeretnénk az Európai Uniót, hatásköröket szeretnénk visszahozni a tagállami parlamentekbe, hogy ismét több közvetlen demokráciánk legyen”.

Emellett jelezte: amennyiben az FPÖ megnyeri az EP-választást – erre jelenleg minden esély megvan –, akkor igényt formálnak arra, hogy ők jelölhessék Ausztria következő EU-biztosát. Jelezte: „amellett érvelünk, hogy folytatódjék az a hagyomány, hogy a legnagyobb párté a javaslattétel joga, és a többiek pedig ezt szíveskednek elfogadni” – így működik például az osztrák parlament házelnökének megválasztása is.

(Pikáns, hogy Ausztria jelenleg a költségvetési biztost adja Johannes Hahn személyében – részben ő felügyeli az Erasmus-pénzek blokkolását, illetve a Magyarországgal szembeni jogállamisági kondicionalitási eljárást.)

Egyértelműen visszautasította azokat a vádakat is, melyek szerint az FPÖ oroszpárti politikai erő volna, s hangsúlyozta: nagyon szoros, jó kapcsolatai vannak az Egyesült Államokban is. „Az erőterek közötti osztrák hagyományban látom a helyemet” – mondta Vilimsky, akinek ennek megfelelően az osztrák semlegesség is nagyon fontos. Leszögezte: nem sietnének egy megtámadott EU-tagállam segítségére, hiszen „semlegesek vagyunk, nem léphetünk hadba”. Egyszersmind jelezte: „Nem tartom reálisnak, hogy egy olyan ország, amely semlegességet vállalt, támadás célpontja lehetne.”

Az európai jobboldali együttműködéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: jelenleg valóban megosztja őket az orosz-ukrán háború, „Putyin egy fék, ebben igaza van”, de a háború előtt „nagyon, nagyon közel voltak” már egymáshoz,

s a helyzet „előbb-utóbb meg fog oldódni”, mikor minden jobboldali párt rájön arra, hogy „a nagyság hatalom”, és „csak megfelelő számú mandátummal lehet a dolgokon változtatni”.

Az FPÖ 28 százalékos támogatottságával 2022 óta stabilan Ausztria legnépszerűbb pártja, mögötte 23 százalékkal a szociáldemokrata SPÖ, 20 százalékkal a jelenleg kormányzó Osztrák Néppárt (ÖVP) áll, majd 10-10 százalékkal a Zöldek és a liberális NEOS következik. Az FPÖ minden valószínűség szerint meg fogja nyerni a következő osztrák parlamenti választást, így most először esélye lehet kancellárt adni – ugyanakkor ehhez igen kemény koalíciós tárgyalásokra lesz szükség. Bár az FPÖ kétszer is volt már kormányon a Néppárttal, mindkét alkalommal kisebb kormánypártként. Az FPÖ népszerű és karizmatikus elnökét, Herbert Kickl volt belügyminisztert – mint azt mindkét nagy néppárt jelezte – sem az ÖVP, sem az SPÖ nem fogadná el kancellárnak, sőt, az SPÖ országos szinten a koalíciókötést magát is egyértelműen kizárja.