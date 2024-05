Nem tetszik az Euobservernek, hogy a gazdák is szóhoz juthatnak az MCC brüsszeli rendezvényein

Nyitókép: VIRGINIE NGUYEN HOANG / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Az MCC Brüsszel április 9-én tartott rendezvényt az európai mezőgazdaság helyzetéről. A találkozón felszólalt többek között a holland Farmers' Defence Force (FDF) nevű szervezet, amely az EU környezetvédelmi és kereskedelmi politikáját kritizálta – írta az Euobserver, abban a cikkében, amelyben azt kifogásolta, hogy az MCC Brüsszel támogatja az európai gazdákat, és olyan rendezvényeket szervez, amelyeken kifejthetik a véleményüket a különböző gazdaszervezetek képviselői.

A portál szerint az FDF egy „keményvonalas” gazdaszervezet, amely június 4-én 100 ezer fős tüntetést szeretne tartani, az Európai Unió mezőgazdasági politikája ellen. Az FDF sajtóközleménye szerint a tiltakozást Belgium, Bulgária, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Románia és Spanyolország gazdaszervezetei is támogatják.

A FDF 2019-ben alakult és kulcsszerepet játszott a holland kormány azon tervei elleni tiltakozásban, hogy a hollandiai nitrogénszennyezési válság kezelése érdekében tönkre tegyék a holland szarvasmarhatelepeket.

A csoport „reményteli napnak” nevezte az MCC brüsszeli találkozóját. A találkozót követően kiadott sajtóközleményben felszólította a gazdákat, hogy védjék meg a vállalatokat és a családokat az EU Bizottság káros politikájával szemben.

Az Euobserver szerint az MCC „az elmúlt hónapokban egyre ellenségesebbé vált az unió zöld-mezőgazdasági reformjaival szemben”. A portál azt is a szemére vetette az MCC-nek, hogy a január 24-én „az EU túlbuzgó zöld politikája” elleni tiltakozásra hívta a gazdákat.

A portál szerint ezt támasztja alá, hogy „a brüsszeli találkozón számos más szélsőjobboldali kötődésű gazdálkodói csoport is jelen volt.” Ilyen volt szerintük a franciaországi Nemzeti Front párttal szoros kapcsolatot ápoló Coordination Rurale, a németországi „keményvonalas” Land Schafft Verbindung (LSV) mezőgazdasági csoport tagjai is. Az Euobserver szerint továbbá más „szélsőjobboldali” politikusok is jelent voltak, mint. Patricia Chagnon-Clevers, a francia Nemzeti Összefogás párt európai parlamenti képviselője, valamint Hermann Kelly, az Írország EU-ból való kilépéséért kampányoló Ír Szabadságpárt vezetője.

Cas Mudde, a Georgia Egyetem populista „radikális jobboldalra” szakosodott professzora szerint az MCC brüsszeli támogatása a tüntetéseknek beleillik Orbán Viktor euroszkeptikus programjába. „A szélsőjobboldalnak általában, és különösen Orbánnak stratégiai oka van arra, hogy a brüsszeli radikális gazdákat támogassa” – mondta Mudde. „Ők a káosz és az EU-val szembeni elégedetlenség képét teremtik meg, ami segíti az EU-ellenes üzenetüket az európai választási kampányban” – tette hozzá.

Az Euobserver azt is felidézi, hogy a magyar miniszterelnök „felkarolta” a gazdák tiltakozását, és egy brüsszeli látogatása során találkozott a tiltakozókkal. „Orbán gondosan megalkotta a profilját, mint mezőgazdaság védelmezője” – mondta Balša Lubarda a DAMAR Intézet kutatója, aki a „szélsőjobboldal és a fenntarthatóság” szakértője. „A gazdatüntetések könnyű lehetőségnek tűnnek Orbán számára, hogy megerősítse populista pozícióját, mint »a nép védelmezője a klímaelitekkel szemben«, ami minden bizonnyal szavazatokat hoz” – tette hozzá.