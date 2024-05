„Nem hiszem, hogy Timmermans őrült” – mondta Giorgia Meloni sógora; de nem éppen hízelgésből

Nyitóképünkön Frans Timmermans. Forrás: Andreas SOLARO / AFP

„Frans Timmermans megpróbálta tönkretenni az európai mezőgazdaságot” – mondta az olasz mezőgazdasági miniszter, Francesco Lollobrigida a Politico szerint.

A tárcavezető szerint a Green Dealt kiötő holland politikus szándékosan olyan bürokratikus gazdálkodási szabályokat alkotott, hogy az EU-nak ne legyen más választása, mint Rotterdamon keresztül élelmiszert importálni.

Lollobrigida szerint Timmermans kívülről klasszikus EU-technokratának tűnik, aki a Green Deallel a környezetvédők kedvére tett és feldühítette a gazdákat. Valójában azonban holland nacionalista, aki szülőföldje kedvéért akarja kicsinálni Európa mezőgazdaságát – ez volt Lollobrigida okfejtése, amit a hazája legnagyobb mezőgazdasági szakszervezete, a Coldiretti pármai rendezvényén fejtett ki az európai gazdálkodás zöldítéséről.

Lollobrigida – akiről a lap megjegyzi, hogy Giorgia Meloni húgának a férje is egyben (meg persze szélsőjobboldali is, az álláspontja pedig szélsőséges) – kijelentette, hogy Timmermans, aki 2019 és 2023 között klímaügyi biztos volt, okos ember. Szerinte ő maga is, ha holland lenne, azt mondaná: „Kicsi nemzet vagyok, nem olyan, mint te. Ha olyan merev szabályokat hozok létre, amelyek az 1600-as évekre csökkentik az európai termelést, akkor Európának nem kellene külföldi árukat importálnia, hogy táplálja népét? És talán a kikötőimön keresztül érkezne az áru, mint egykor, és talán újjáépíthetnék egy olyan gazdasági erőt, amelyet csak a hazám önerejéből nem tudnék.

Majd így folytatta:

Nem hiszem, hogy Timmermans őrült. Azt hiszem, hidegen számított, csak épp Hollandia és nem Európa érdekében.”

Timmermansék nem kommentálták a dolgot, Lollobrigida azonban készségesen nyilatkozott a Politicónak. „Ha csökkenne a belső termelés, Európa élelmiszereit Rotterdamon keresztül importálnák; ez történt az 1600-as évektől az 1750-es évekig, amikor Hollandia birodalommá vált a kelet-indiai vállalataival – s vannak dolgok, amelyek nem véletlenek”.

S hogyan illusztrálta a Politico az olasz miniszter szélsőségességét? Hát idéztek tőle. Nem is akármit, ezt: „Szerencsések vagyunk, hogy Olaszországban születtünk.”