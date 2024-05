Mutatjuk, miért olcsóbb az egyik tojás, mint a másik

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Sokakban merülhet fel a kérdés, hogy miért drágább a barna tojás, mint a fehér. Ennek járt utána összeállításában a Világgazdaság.

Mint írták, a válasz nem a tojásban keresendő, egyik színű sem egészségesebb, természetesebb vagy „puccosabb a másiknál”. Egyszerűen arról van szó, hogy

a barna tojást tojó tyúkokat nehezebb nevelni és drágább etetni.

A lap idézte a CNN-nek nyilatkozó Daniel Brey-t is, aki immár negyedik generációs tojástermelő a New York állambeli Jeffersonville-ben. Brey elmondta, „alapvetően nincs különbség a tápértéket illetően a barna és a fehér tojás között. A tyúkok fajtája a lényeg”.

A farmer arra is kitért, hogy

a tojás íze és előállításának költsége attól függ, hogy mivel és milyen mennyiségű táppal etetik a tyúkokat.

A barna tojást tojó tyúkok pedig általában többet esznek.

Példaként hozták a szintén New York államban található Norwichban működő Sova Farmsot is, amely nyolc dollárért (2900 forintért) árulja a nagy méretű barna tojás tucatját. Ugyanakkor az organikus, szabad tartású tyúktól származó barna tojás bolti ára elérheti a tíz dollárt (3600 forintot) is. A hagyományos barna tojás ennél olcsóbb, 4,5–6 dollárba kerül.

Egy tucat fehér tojás ára ehhez képest 2,5 dollár körül járt május elején, egy éve pedig csak másfél dollár volt – tették hozzá.

A kereslet-kínálat is meghatározó

Mindezeken túl a tojás ára – legyen bármilyen színű is –

jelentősen mozog a kereslet függvényében.

„Vannak rövid távú szezonális események, mint például a húsvét. Ősszel pedig szintén megnő a kereslet a tojások iránt az ünnepi sütés-főzés miatt” – erről már David Anderson, a Texas A&M University agrárgazdasági professzora beszélt a lapnak.

Másrészt viszont a madárinfluenza miatt a tojás ára a tavalyihoz képest magas maradhat, ha a termelők nem tudják kielégíteni a keresletet, mert betegség miatt el kell pusztítaniuk a csirkeállomány egy részét – derült az összeállításból.