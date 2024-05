Meglepte a brit konzervatívokat Sunak gyors választás-kitűzése

Sok konzervatív képviselő még nem is állt készen a kampányolásra a bejelentéskor, és így is alig pár hét marad a választásig. A párt munkatársai előzőleg egy őszi választásra készültek.

A Konzervatív Pártnak most alig pár napja van arra is, hogy megnevezze a jelöltjeit

a nem kevesebb, mint 650 választási körzetben. Mivel a jelen állás szerint számos körzetben előreláthatóan vesztes lesz a Konzervatív Párt, nem is olyan biztos, hogy az eddigi képviselők mindegyike újraindulna, ahogy új jelölteket is nehezebb így találni a megmérettetésekre.

A kampányoláshoz pedig pénz is szükségeltetik, ehhez donorokra van szükség, őket is most kell nagyon gyorsan előkeríteniük.

Jelen állás szerint Rishi Sunak vezeti választási csatába a torykat, de jelenleg 44 százalékon mérik a Munkáspártot és 24 százalékon a konzervatívokat, amiből politikai csoda lenne egy tory győzelmet varázsolni.

Így aztán új vezér után kell majd nézniük a konzervatívoknak.

A Politico szerint ez nem lesz könnyű feladat, mert a tory talpasok, a párttagság, valamint a pártvezetés, a politikai elit között meglehetősen nagy a világnézetbeli eltérés.