Meglepő jövőképet jósol a New York Times Trump visszatérésének esetére: Orbán Viktor főszerepben

A The New York Times véleménycikkében Donald Trump lehetséges visszatérésének veszélyeivel foglalkozik: a szerző természetesen nem hagyta ki a lehetőséget, hogy Orbán Viktort is felemlegesse.

„Bár Donald Trumpot sokszor ügyetlenül kommunikáló politikusként ábrázolják a médiában, valójában nagyon konkrét elképzelései vannak a diplomáciáról. Hozzáállásának alapja, hogy egyetért az autoriter politikusokkal, míg a demokratikus vezetőket gyengének és tehetetlennek tartja” – olvasható a véleménycikkben.

A szerző úgy véli, Trump elnökké választása esetén kész semmibe venni az USA régi szövetségeseit, ami fegyverkezési versenyhez és a nukleáris fegyverek elterjedéséhez vezetne Ázsiában és Európában is.

Az olyan nacionalisták, mint Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics, akit »kis Putyinként« emlegetnek, felbátorodnának, hogy megerősítsék kapcsolataikat a Kremllel, és aláássák az európai biztonságot”

– olvasható a cikkben.

A 2024-es választásokat az Amerikai Egyesült Államokban november 5-én tartják.