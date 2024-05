Lesz-e II. Ursula?

Nyitóképen: Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben. Fotó: AFP / Frederick Florin

Kezdenek összecsapni a hullámok Ursula von der Leyen feje fölött mind bal-, mind jobboldalról, és a fősodratú sajtó részéről is egyre több támadás éri őt kétes ügyei miatt az európai parlamenti választás előtt.

A két legnagyobb botrány a Piepergate és a Pfizergate. Előbbi amilyen friss, legalább akkor felháborodást keltett Brüsszelben. Az ügy áprilisban robbant ki, amikor Markus Pieper veterán CDU-s európai parlamenti képviselőt, aki 2004 óta tagja a testületnek, az Európai Unió kis- és középvállalkozásokért felelős megbízottjának nevezte ki a bizottság elnöke. A vádak szerint kivételezett párttársával, és annak ellenére bízta meg a pozícióval, hogy két jelölt is magasabb pontszámot ért el a versenyvizsgán.

Az EP meghátrálásra kényszerítette az ügyben Von der Leyent, és még saját biztosai közül is többen ellene fordultak. Az egyre hangosabb kritikák miatt Pieper még a hivatalba lépése előtt egy nappal lemondott tisztségéről, így elúszott a havi több mint 19 ezer eurós (7,6 millió forintos) fizetés, továbbra is be kell érnie a 10 ezer eurós (4 millió forintos) EP-képviselői tiszteletdíjjal. A kis- és középvállalkozásokért felelős posztot egyelőre nem töltik be, az új pályázatot a bizottság döntése szerint csak a júniusi európai parlamenti választás után fogják kiírni.