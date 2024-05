Nyitókép: Képernyőkép/Magyar Nemzet

„Május 15-én a felvidéki Nyitrabányán öt darab lövés dördült el, amelyek közül több eltalálta a hivatalban lévő szlovák miniszterelnököt, Robert Ficót, aki igen súlyos sérülésekkel a földre került és azóta is kórházban van. Az elkövető egy zavaros ideológiájú és elmeállapotú 71 éves költő-író, a lévai Juraj Cintula, aki azzal magyarázta a tettét, hogy nem értett egyet a kormány politikájával, különösen Ukrajna, vagyis a béke ügyében. Pont az európai politika legfontosabb időszakában történt ez az esemény, amely után Magyarország ismét az egyedüli békepárti ország maradt. Ez nemcsak nagy kihívás, de óriási felelősség is, hiszen így kettőzött erővel kell tenni a mihamarabbi békéért. A brüsszeli NatCon betiltása és a Fico elleni merénylet jól mutatja, hogy a globalista liberális média által feltüzelt közbeszédben egyesek már semmitől sem riadnak vissza. Ezt igazolja vissza az is, hogy a hazai dollárbaloldal fő zászlóshajói kénytelenek voltak betiltani a kommentelést a hír alatt.

Juraj Cintula személye és indítékai kapcsán sok minden elhangzott már, ami az ő előélete mellett nem is meglepő. A migrációs válság környékén valóban radikális jobboldali szervezetek körül bukkant fel, de aki ez alapján szélsőjobboldalizza és oroszbarátozza őt, szándékosan nem veszi figyelembe a későbbi tényeket. A progresszív média részéről érthető ez a fajta felelősségáthárító stratégia, hiszen a merénylet kapcsán igen nagy felelősség terheli őket egy olyan közbeszéd megteremtésében, amely hatására sokan feljogosítva érzik magukat egy ilyen aljas cselekedetre, illetve annak dicsőítésére.”