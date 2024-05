Háború vagy béke: a Fidesz szerint ez az EP-választás tétje – Világrend

No war, no migration, no gender – ezzel a hármas jelszóval kampányol a Fidesz a júniusi megmérettetésre. A konzervatív erők abban reménykednek, hogy a választás eredményeképpen megerősödik a politikai érdekérvényesítő képességük az Európai Parlamentben, és így reálissá válhat az EU háborús álláspontjának, migrációs szabályozásának és versenyképességet érintő hozzáállásának módosítása. És ezzel az EU átalakításának iránya is: a föderális útról vissza a nemzetállamok közössége felé.



Néhány idézet a beszélgetésből:

„A második világháború óta nem volt olyan helyzet, olyan súlyos helyzet, ahol Európa gyakorlatilag belenavigálhatja magát egy újabb világháborúba. Most ez a tét: háború vagy béke”.

„Ha megnézi, hogy a néppárti tagpártok az adott országokban, a saját tagállamaikban milyen politikát visznek, és ezek a tagpártok hova húznak inkább, akkor ennek a jobboldalra átállásnak kevés az esélye az Európai Néppárt részéről”.

„Nem temetni akarjuk az Európai Uniót, hanem meg akarjuk változtatni ezt az Európai Uniót, hogy oda tudjunk visszatérni, amilyen céllal mi ehhez az Európai Unióhoz teljesen ésszerűen csatlakoztunk”.



Az EP-választás kampányáról és a főbb európai tétkérdésekről szóló beszélgetésben a következőkről esett szó:

– Elvehet-e mandátumokat a Fidesztől a TISZA párt? – Lesz-e szuverenista előretörés, és ha igen, megfékezheti az EU föderalista átalakítását? – Helyes lépés volt otthagyni az EPP-t, és az ECR lesz a Fidesz új pártcsaládja? – Melyik időszak volt a legnehezebb uniós tagságunk 20 éve során a magyar érdek képviselete szempontjából?

A műsor vendége: Gál Kinga EP-képviselő, a Fidesz EP-delegációjának elnöke.

A beszélgetést itt nézheti meg:

Az adást az alábbi linken hallgathatja meg:

A Videán itt érhető el:

