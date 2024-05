Nyitókép: JESSICA GOW / TT NEWS AGENCY / TT NEWS AGENCY VIA AFP

„Istenem, a régi szép idők! Aki látta Jézus Krisztus szupersztárt, az tudja, hogy azt a produkciót is rasszizmussal vádolták, mert a filmben Júdást egy fekete fickó játszotta. Én még az előtt láttam a filmet, mielőtt az SZDSZ örökre rasszistát csinált belőlem, és esküszöm, észre sem vettem, hogy a Júdás az néger. Jól játszott a srác, erre hivatkoztak a film készítői is, hogy kizárólag a tehetség alapján kasztingoltak. Jó lenne azt hinni, hogyha így volt, akkor tehetség alapján egy fekete Jézust is ki mertek-e volna választani. Ha biztosan tudom, például mert rohadtul látszik, hogy nem a PC miatt van, akkor nekem nincs kifogásom ellene, még ha nekem Jézus nem is fekete.

De ma szinte minden néger (és néger karakter) a szórakoztató iparban azért van ott ahol van, akkor is, ha tehetséges, mert néger, ahogy az összes nem binárissal is így van ez. Iszonyú ciki ez így, minden tehetséges és normális ember számára.

Semmi sem alázza meg jobban az adott tevékenységben tehetségteleneket, mint a jelenlegi trend, az hogy isteni csodaként bánnak velük néhány pszichiátriai betegség miatt. De aztán végül mind úgy jár mint az a szegény hülye Gréta, mehet ki »ismert embernek« egy antiszemita tüntetés első sorába. Nagy karrier. Hogy elkanyarodtam a Feritől?”