Brit lap: Oroszország akciót tervez Európában

A cikkíró szerint az orosz hírszerzés több téren érzékelhető fokozott agresszivitása azt is tükrözi, hogy az ország kémhálózata a Szovjetunió összeomlása óta eltelt időszak legsúlyosabb kudarca után újból meg akar erősödni, az Ukrajna elleni invázió megindítását követő hetekben ugyanis több mint hatszáz, Európában diplomáciailag védett orosz hírszerző tisztet rúgtak ki.

A brit Royal United Services Institute elemzői egy nemrégiben készült jelentésükben rávilágítottak arra, Oroszország milyen erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy – gyakran közvetítők segítségével – újra jelen legyen Európában. Ezen közvetítők közé tartoznak az orosz diaszpóra és a Kremllel már régóta kapcsolatban álló szervezet bűnözői csoportok tagjai.

Az európai biztonsági szolgálatok korábbi eseteket is vizsgálnak mindezzel összefüggésben. Így például egy eddig megmagyarázhatatlan robbanást egy, az Ukrajna által használt lövedékeket szállító walesi lőszergyárában. Vagy ott van annak a 2014 októberében megsemmisült cseh raktárnak az esete, ahol a Kijevnek szánt fegyvereket tároltak; később kiderült, hogy az orosz katonai hírszerzés ügynökei robbanóanyagokat helyeztek el a helyszínen. Most pénteken hatalmas tűz ütött ki egy berlini, vegyi anyagokat tároló gyárban is, amely a Diehl fegyvergyártó cég tulajdonában van; ők szintén szállítanak Ukrajnának.