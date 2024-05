Beperelheti Von der Leyenéket az európai ügyészség

Nyitóképen: Laura Codruta Kövesi (JOHN THYS / AFP)

Különös helyzetbe keveredtek az Európai Unió szervei: az Európai Ügyészség perre mehet az őt finanszírozó Európai Bizottság ellen, mivel az a költségvetésüket szeretné csökkentené.

Az Európai Ügyészség vezetője a romániai származású Laura Codruta Kövesi,

a szervezet célja az európai uniós érdekeket fenyegető, súlyos pénzügyi bűncselekmények utáni nyomozás.

Kövesiék azonban most saját finanszírozásukkal vannak elfoglalva: az Európai Bizottság csökkentené költségvetésüket, ami nem tetszik az ügyészeknek, ezért előbb egy peren kívüli megállapodást szorgalmaznak, majd ha ez nem tud létrejönni, akkor be is perelhetik saját finanszírozójukat.

Az európai ügyészek úgy látják, az őket érintő költségvetési megszorítások miatt nem tudnák hatékonyan elvégezni a munkájukat. Az Európai Bizottságnak az a problémája, hogy eddig ők látták el informatikai támogatással, IT-supporttal az ügyészséget, de ebből most már visszalépne a Bizottság, mondván, oldják meg az ügyészek.

Kövesiék szerint viszont az IT-támogatás megvonása alapjaiban rengetné meg munkavégzésüket.

Eközben a Politico szerint az Európai Ügyészség a saját finanszírozójának vezetője, Ursula von der Leyen ellen is vizsgálódik. Kövesiék ugyanis átvették a belga ügyészektől a Von der Leyennek kapcsolatos egyes gyanús cselekmények – SMS-törlések, érdekütközési és korrupciós vádak – vizsgálatát. Az Európai Ügyészség most nyomoz ezekben az ügyekben, de eddig senkit nem vádoltak meg.

Az Európai Bizottság legutóbb azt a választ küldte az ügyészségnek, hogy hajlandó tovább adni az IT-s támogatást nekik, „speciális feltételek mellett”.