Nyitókép: ROBERT NEMETI / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

„Ma, amikor írom ezt szerda este, még nem tudjuk, mi lesz Robert Fico sorsa. És azt sem tudjuk, hogy az elkövető valójában mit gondol a világról. Kicsit sem meglepően most és itt úgy tűnik, hogy egy olyan liberális költőről van szó – mármint a merénylőről –, aki már évekkel ezelőtt is támogatta a háborúpárti pártok államfőjelöltjét Szlovákiában. Olyan elkövetőről, aki pontosan értette, tudta és kontextusba helyezte, mit fog elérni cselekedetével. Hogy mit hoznak különféle vizsgálatok és egyebek? Azt itt és most nem tudhatjuk. De egy dolog meglehetősen biztosnak látszik.

Azok, akik békét kívánnak, azok, akik azt szeretnék, hogy az országukban ne legyen háború, egyszerűen veszélyben vannak. Veszélyben vannak, mert a brüsszeli elit ezt nem így képzeli el.

A brüsszeli elit azt szeretné látni, hogy minden úgy és olyan szellemben alakuljon, amiképpen az számukra megfelelő. És ha ők éppen azt látják megfelelőnek, hogy a béke pártján lévő vezetők problémás helyzetbe kerüljenek, hát akkor azt fogják támogatni.

Ezzel persze nem állítok semmit. Nem állítok olyat sem, hogy a háborúpárti baloldalnak Brüsszelben érdekében állt volna merényletet elkövetni egy olyan ország vezetője ellen, amelyik nem akar háborút. Nem állítom, hogy ez az elit más körülmények között, máshol is elkövetne ilyen merényletet. Nem állítom, hogy a brüsszeli elitnek kezében lenne bármi olyan eszköz is, amely lehetőséget biztosítana a számukra, hogy ilyet tegyenek.

Nem állítok semmi ilyesmit. Csak annyit, hogy jobb minél messzebb lenni Brüsszeltől. És mielőbbi felépülést egy békepárti szövetségesünknek.”

***