Az Euractivnál azon lamentálnak, van-e alternatívája a „szélsőjobboldal” felemelkedésének

Nyitókép: Getty Images / fhm

„A szélsőjobboldali pártok európai térnyerése komoly aggodalomra ad okot, amely veszélyezteti az elmúlt évtizedekben elért eredményeket” – írták Maylis Roßberg és Raül Romeva, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség (EFA) csúcsjelöltjei az Euractivon megjelent közös véleménycikkükben.

A liberális politikusok szerint tagadhatatlan, hogy a „szélsőjobboldal populista retorikája” sikeresen gyűjti a támogatókat, de politikai javaslataik

visszavinnék Európát a múltba, amikor a sokszínűséget problémának, a különbözőséget pedig fenyegetésnek, nem pedig erősségnek tekintették.”

Szerintük ezt nem lehet tétlenül nézni, és az Európai Uniónak cselekednie kell. „A közelgő 2024-es uniós választások döntő pillanatot jelentenek majd. Ez az esélyünk arra, hogy az EU-t más útra tereljük” – írták. Hozzátéve, hogy „Európa-párti, demokráciapárti többségre van szükségünk a következő Európai Parlamentben. Egy demokratikusabb, sokszínűbb Európára van szükségünk”.

Bepillantást is engedtek azokba a reformokba, amelyekre szerintük az EU-nak szüksége van. Elsőként tovább bővítenék az Európai Parlament jogköreit. És arra is megoldást akarnak találni, hogyan lehet végre leszámolni azzal a helyzettel, hogy az „uniót még minidig a nemzetállamok dominálják”. Ennek a helyzetnek a „megoldása” érdekében szerintük le kell számolni azzal a tévhittel, hogy „bizonyos állami struktúrák megváltoztathatatlanok”. Egyik legfontosabb céljuk, hogy leszámoljanak minden olyan akadállyal, amely elnyomja a kisebbségeket. Szerintük minden kisebbségnek, beleértve az összes „nemi- és szexuális kisebbséget is képviseletre van szükségük, ezért eltörölnék a választási bejutási küszöböket is.

Azt is kijelentették, hogy „Európában számos olyan állam van, amely aktívan diszkriminálja a kisebbségeket”, ezért arra hívják fel az EU-t, hogy az ilyen esetekben lépjen közbe, és biztosítsa az „európai értékek” érvényesülését.