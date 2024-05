Az amerikai külügyminiszter Moldovába látogat, hogy megerősítse a kis ország oroszellenes reményeit

Fotó: MTI/EPA/Made Nagi

Május 29-én, szerdán egy napra Moldovába látogat Anthony Blinken amerikai külügyminiszter – írja az EurActiv. Moldova keleti részében évtizedek óta orosz csapatok állomásoznak. Az év elején felerősödtek azok a találgatások, amelyek szerint Moszkva megkísérelheti a terület közvetlen annektálását.

Jim O’Brien, az Egyesült Államok Európáért felelős külügyminiszter-helyettese szerint Blinken „erőteljes támogatási csomagot” fog bejelenteni Moldovának. A segély részben az energiára irányul majd. Moldova ugyanis egészen a közelmúltig szinte teljes földgáz-szükségletét Oroszországból importálta, de igyekezett diverzifikálni.

O’Brien elmondta, hogy Blinken a demokrácia fellendítésére és a félretájékoztatás elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket is bejelent majd a moldovai választások előtt, amelyeken a EU-integrációt támogató mostani elnök, Maia Sandu újaz újraválasztásában reménykedik.

O’Brien „sikernek” minősítette Sandu eddigi eredményeit, de azt mondta, hogy „orosz dezinformáció és agresszív műveletek célpontja” hivatalba lépése óta.

„Nyilvánvalóan Moldova népének lesz esélye dönteni. Azt akarjuk, hogy szabad és tisztességes környezetben döntsenek, a lehető legkevesebb beavatkozással vagy félretájékoztatással” – mondta O’Brien újságíróknak.

Blinken útjára egy héttel azután került sor, hogy az Európai Unió biztonsági és védelmi egyezményt írt alá Moldovával, amelynek célja az is, hogy segítse az országot az orosz fenyegetésekkel szembeni védekezésben, beleértve a kiberbiztonságot is. Moldova hivatalosan is tagjelölt az EU-hoz.

Mihai Popșoi moldovai külügyminiszter Blinken látogatását az ország „politikai és pénzügyi támogatása erős jelének” nevezte, és hálás az amerikai segítségét.

Blinken utoljára hetekkel az orosz ukrajnai 2022-es invázió után járt az országban. Amerikai tisztviselők azt mondják, hogy már nem látnak közvetlen fenyegetést Oroszország részéről, amelynek mintegy 1500 katonája állomásozik a Dnyeszteren túl.

Andrei Curararu biztonsági szakértő és a WatchDog.md, egy moldovai székhelyű agytröszt társalapítója szerint Blinken 2022-es látogatása megalapozhat egy kétoldalú biztonsági megállapodást az Egyesült Államokkal, hasonlóan ahhoz, amit Moldova Franciaországgal kötött.

Moldovában október 20-án tartanak elnökválasztást, illetve ekkor szavaznak a választók az ország EU-csatlakozásáról is.