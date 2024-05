Alexander Dugin interjút adott Tucker Carlsonnak: Putyin ellentmond a globális befolyásnak, az új liberalizmusban a kisebbség uralkodik (VIDEÓ)

Alexander Dugin (1962) antikommunista családba született, s ezért a nyolcvanas években disszidens volt. Az orosz rendszerváltás után azonban a Nemzeti Bolsevik Párt társalapítója lett. Később otthagyta az irányzatot. 1997-ben jelent meg A geopolitika alapjai című munkája, amelyben az orosz befolyás és világhatalmi státusz újjáépítése mellett szállt síkra akár hódítások árán is, az Egyesült Államok által vezetett atlanti világgal szemben. Eme neo-eurázsiai ideológiát vallja a 2002-ben alapított Eurázsia Párt is. Számos könyvet írt, köztük A negyedik politikaelméletet (2012), Az eurázsiai missziót (2014), az Egyesült Államok és az új világrendet (2012), a Putyin versus Putyint (2014), az Etnosz és társadalmat (2018), a Politikai platonizmust (2019), illetve A nagy ébredés versus nagy újrakezdést (2021). Az orosz törvényhozás, a Duma több vezetőjének volt tanácsadója. Vlagyimir Putyinhoz fűződő kapcsolata vitatott, egyesek az elnök ideológusaként emlegetik, mások vitatják a szoros kapcsolatot és befolyást. Dugin támogatja az ukrajnai inváziót. 2022-ben Mokszkva külvárosában egy autórobbantásban elhunyt lánya, Darya Dugina újságíró és politológus, Putyin és az ukrajnai háború támogatója. Dugin írt könyvet Martin Heidegger német filozófusról, és befolyással voltak rá az olyan metafizikai tradicionalisták, mint Julius Evola és René Guénon, de hatással voltak rá az újpogány eszmék, a francia új jobboldal és különféle ezoterikus elképzelések is.