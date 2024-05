A Momentumot is magába foglaló Renew Europe-ra is számítana Meloni egy jobboldali EP-koalícióban

Nyitókép: Alberto Pizzoli/AFP

Új európai koalíciót ajánlott az Európai Néppártnak (EPP) Giorgia Meloni olasz kormányfő a múlt héten, saját pártja pescarai kampányindító konferenciáján. Az a terve, hogy a jobboldali pártok vezetésével, a szocialisták, a baloldaliak és a zöldek nélkül hozzák létre a többséghez szükséges együttműködést az Európai Parlamentben – írja az Euronews.

Meloni pártja jelenleg az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) nevű EP-frakció vezető ereje, és a pártcsalád egyik társelnökét is ők adják. Az Euronewsnak ő fejtette ki, hogyan képzelik el az együttműködést a következő parlamenti ciklusban:

„Meloni az álláspontoknak egy olyan spektrumára utal, amely az ECR-t és az EPP-t tekinti a két fő tengelynek. Emellett a jobboldali táborhoz tartozó Identitás és Demokrácia néhány tagja, valamint a liberális-baloldali Renew Europe egyes pártjai adják ki majd azt a teljes létszámot, amely a többség eléréséhez szükséges” – mondta a portálnak Procaccini.

Von der Leyennek nincs ellenére

A portál hozzáteszi: Ursula von der Leyen Meloni bejelentése után jelezte,

nincs bezárva az Európai Néppárt ajtaja az ECR tagjai előtt, és akár a többséghez is tartozhatnak majd a következő Európai Parlamentben, ha újra ő lesz az Európai Bizottság elnöke.

Procaccini az Euronewsnak rávilágít: most is azonos irányba szavaznak ezek a pártok az EPP-vel, még ha nincs is közöttük deklarált együttműködés:

„A többség vagy a kisebbség az egyéni szavazatokon múlik. Úgy vélem, hogy a következő Európai Parlamentben az egyensúly jobbra fog tolódni, de ez nem úgy fog működni, ahogy a nemzeteknél.

Az EPP és a Renew Europe nagy része most is együtt szavaz az ECR-rel, a PiS-szel vagy Orbánnal.

És ez már ma sem azért történik, mert van egy megállapodás közöttük, hanem az ügyek miatt, amiről szavazunk. Úgy gondolom, hogy a következő ciklusban gyakoribbak lesznek az ilyen esetek” – magyarázta a portálnak.