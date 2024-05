A kínai elnök vasárnap Párizsba érkezett, szerdán már Budapesten lesz, de mit hoz magával?

Nyitókép: Hszi Csin-ping kínai elnök és felesége, Peng Li-jüan megérkezik a párizsi Orly repülőtérre 2024. május 5-én. Fotó: Michel Euler / POOL / AFP

A kínai elnököt és feleségét a párizsi Orly reptéren fogadta Gabriel Attal francia miniszterelnök, a pár kétnapos hivatalos franciaországi látogatása után Szerbiába és Magyarországra utazik tovább. Hszi Csin-ping hétfőn Emmanuel Macronnal is tárgyal, a fő téma valószínűleg a kereskedelmi viszonosság és az ukrajnai háború megoldásának kérdése lesz; Macron korábban Olaf Scholz német kancellárral és az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel is egyeztetett ez ügyben.

Elemzők úgy vélik, a kínai elnök európai útja, illetve az, hogy egyszerre három országba is ellátogat, a kínai–európai kapcsolatok megerősödését jelzi, még ha ezt nem is minden ország értékeli ugyanolyan fontosnak.

A kínai elnöki pár a francia utat követően előbb Szerbiába megy,

majd Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök meghívására, hivatalos látogatásra hazánkba érkezik május 8–10. között.

Az időpont szimbolikus, most van a magyar–kínai diplomáciai kapcsolatfelvétel 75. évfordulója. Ahogyan azt Gong Tao, Kína magyarországi nagykövete korábban elmondta, Hszi Csin-ping és Orbán Viktor találkozója nemcsak a két ország kapcsolata szempontjából, de globális szinten is nagy jelentőséggel bír. Hozzátette, a budapesti tárgyalásokon szó esik majd a kétoldalú kapcsolatokról, Kína és az EU viszonyáról, valamint a közös érdekű regionális kérdésekről. Annak a reményének is hangot adott, hogy mindez új lendületet ad a két ország további közeledésnek.

Orbán Viktor miniszterelnököt (b) fogadja Hszi Csin-ping kínai elnök (j) Pekingben 2023. október 17-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Kína számít arra is, hogy Magyarország aktívabb és pragmatikusabb Kína-politikára ösztönzi majd az uniót – utalt a nagykövet hazánk júliusban kezdődő soros EU-elnökségére. A diplomata azt is leszögezte, hogy

Magyarország évek óta Kína legfontosabb befektetési célpontja a régióban, és ez a jó együttműködés a kultúrát is érinti.

„A kapcsolatok elmélyítéséhez nélkülözhetetlen volt az a jó viszony, amelyet Orbán Viktorral és Szijjártó Péterrel alakított ki a kínai vezető" – vélekedett, megemlítve, hogy a magyar miniszterelnök egyetlen volt az egyetlen olyan európai vezető, aki mind a három Egy övezet, egy út fórumon részt vett.