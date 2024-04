Új lendület a háborúban: Amerika Patriot rakéták szállításán dolgozik, Oroszország Odesszát bombázza Stoltenberg bejelentése után

A katonai szövetség vezetője emellett arról is beszélt, hogy „a NATO-országok nem szállították, amit megígértek, az USA hónapokon át nem egyezett meg az Ukrajnának szánt csomagról, az európai szövetségesek sem szállították, amit ígértek, és ennek súlyos következménye lett a harcmezőn”.

Elmondta: a megígért lőszerek hiánya miatt az oroszok képesek voltak előretörni, a légvédelem hiánya miatt több orosz rakéta érhetett célt, és a mélységi csapásmérést lehetővé tevő eszközök hiánya miatt Oroszország koncentrálni tudta erőit.

Stoltenberg emlékeztette szövetségeseit, hogy „a legnagyobb költsége annak lesz, ha Oroszország győz Ukrajnában”, ezért „Ukrajna támogatása biztonságunk garantálásának legjobb módja”.

Felszólította a tagállamokat, hogy „biztosítsák azt, hogy a bejelentésekből szállítmányok lesznek, mert az idő számít, minden nap számít”. Jelezte azt is, hogy Ukrajna mindenképpen NATO-tag lesz, „amikor eljön a megfelelő pillanat”,

de az a pillanat bizonyosan nem a NATO idén júliusi washingtoni csúcstalálkozója lesz.

Eközben Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter egy sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva jelezte: „továbbra is nagyon komolyan dolgozunk” azon, hogy összeálljon a Patriot rakétákat szállító szövetségesi koalíció.

A nehézfegyverzetet vetette be Nagy-Britannia is: Zsófia edinburgh-i hercegnét, III. Károly király öccse, Eduárd feleségét. Személyében most járt először a brit királyi család tagja Ukrajnában. Zsófia hercegné tegnap Volodimir Zelenszkij elnökkel és feleségével, Olena Zelenszkával is találkozott. Ezt követően meglátogatta a háborúban elkövetett szexuális bűncselekmények áldozatait,

és Bucsában elítélte azokat az orosz katonákat, akik a háborúban fegyverként használják a nemi erőszakot,

s ezzel „megcsúfolják, lealacsonyítják és tönkreteszik” a nőket és lányokat.

Gitanas Nausėda litván elnök az LRT litván közszolgálati csatorna jelentése szerint óvatosan támogatta azt a tervet, hogy az európai országokban tartózkodó, hadköteles ukrán férfiakat adják ki Ukrajnának. „Ukrajnának rendelkeznie kell saját mobilizációs tervvel.

Ukrajnának rendelkeznie kell módokkal és eszközökkel arra, hogy ifjait a haza szolgálatára hívja.

Ukrajnával minden tekintetben együtt kell működnünk” – mondta az elnök.

De nem tétlenkedett Stoltenberg szavait követően Oroszország sem: nem sokkal a NATO-főtitkár és Zelenszkij elnök közös sajtótájékoztatója után bombázni kezdte Odesszát. A fekete-tengeri kikötővárosban öten meghaltak és 32-en megsérültek, emellett leégett a „Harry Potter-kastély”, azaz az Odesszai Jogi Akadémia épületének tetőszerkezete. „Szörnyetegek. Rémek. Barbárok. Mocsadék. Nem tudom, mit mondjak még” – kommentálta a fejleményt a Telegramon Gennagyij Truhanov odesszai polgármester.