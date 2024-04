Transztörvény borzolja a kedélyeket Hollandiában, amely lehetővé tenné 16 éven alattiaknak is a nemváltoztatás kérelmezését

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton. Illusztráció.

A holland képviselőház kedden elfogadta jobboldali Új Szociális Szerződés (NSC) pártja és a Református Politikai Párt (SGP) által jegyzett indítványt, amely arra kérte fel a kabinetet, hogy egy hónapon belül vonja vissza a transzneműekről szóló törvény javasolt enyhítéseit.

A jelenleg hatályos törvény értelmében a transzneműeknek szakértővel kell nyilatkozatot készíttetniük, ha meg szeretnék változtatni nemüket a nyilvántartásban és hivatalos okmányaikban. Sander Dekker korábbi jogvédelemért felelős holland miniszter 2022-ben benyújtott törvényjavaslata ezt a követelményt kívánta volna eltörölni.

A törvényjavaslat lehetővé tenné azt is, hogy 16 év alattiak is kérelmezhessék a változtatást.

Dekker utódja, Franc Weerwind, a balliberális 66-os Demokraták politikusa bejelentette: nem fogja végrehajtani az indítványban foglaltakat.

„Amint azt korábban a képviselőházzal is megosztottam, az indítványt tartalmi és eljárási szempontból is helytelennek tartom. Elődöm, Sander Dekker által benyújtott törvényjavaslat jól átgondolt volt, és megkönnyíti a transzemberek számára, hogy önmaguk lehessenek” – nyilatkozta. Arra is hivatkozott, a kabinet törvényjavaslatát érdemben meg kellett volna vitatni a képviselőházban, mint minden más jogszabály esetében, és csak ezután kerülhetett volna sor szavazásra, „mivel csak így lehet a jogalkotási folyamatot gondosan befejezni”.

A holland minisztertanácsnak válaszolnia kell az megszavazott indítványra, el kell dönteniük, hogy támogatják-e Weerwind döntését az elutasítással kapcsolatban.

A Transznemű Hálózat nevű jogvédő civil szervezet „szégyenletesnek” nevezte, hogy a képviselőház támogatta a jobboldali pártok által jegyzett indítványt, és úgy vélik, hogy azt a „szokásos jogi eljárás nélkül hagyták jóvá”.

„Botrányos, hogy a képviselőház azt akarja, hogy egy jól előkészített, még feldolgozás alatt álló törvényjavaslatot vonjanak vissza. Ilyen szinte sose történt meg.

Hollandia keményen ellöki magától a transznemű embereket, hogy rovásukra politikai előnyöket szerezzen”

– olvasható a szervezet sajtóközleményében.

(MTI)