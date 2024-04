Orbán és Bolsonaro kapcsolata miatt aggódnak az európai lapnál

Nyitókép: Benkő Vivien Cher/MTINyitókép: Benkő Vivien Cher/MTI

Mint ismert, Jair Bolsonaro volt brazil elnök két napig Brazíliaváros magyar nagykövetségén tartózkodott február elején, miután a rendőrség elvette az útlevelét. Bolsonaróék részéről nem tisztázott, hogy miért ment a magyar nagykövetségre –

ügyvédje szerint azért, hogy „kapcsolatban legyen a barátságos ország hivatalnokaival”,

és „ismereteket szerezzen a két ország politikai tájképéről”.

Orbán Viktor egyébként pár nappal az eset előtt méltatta az X-en, a volt Twitteren a volt brazil elnököt. Az EUobserver nevű európai hírportál cikkszerzője mindezek miatt aggodalmának adott hangot. Úgy látja, Orbán Viktornak növekszik a befolyása a „globális szélsőjobbon”, sőt a brazil politikában is, és a Bolsonaro-üggyel

„világos üzenetet küldött az Európai Uniónak és a világnak a támogatói és szövetségesei széles hálózatáról”

– írja a szerző, Raphael Tsavkko Garcia.

A cikk emlékeztet, hogy Orbán és Trump kapcsolatai is jól alakulnak. Azt is felidézik, hogy Soros Györgyöt is kritikusan látják Bolsonaróék és a magyar kormány. A cikkszerző szerint Orbánt ugyan otthon is kihívások érik mostanában, „de Magyarországon túl is befolyást gyakorolva megerősítheti politikai jelentőségét és demonstrálhatja a narratívaalkotó képességeit” – írja az EUobserver.

A portál szerzője úgy látja, Bolsonaro és Orbán kapcsolata is azt mutatja, hogy

épül a hasonlóan gondolkodó vezetők kapcsolatrendszere,

amivel kikezdenék az uralkodó normákat és intézményeket, kihívást intéznének a hagyományos politikai rend ellen, és jeleznék a „nacionalista és populista” agenda felé való elmozdulást.

Az EUobserver aggódó publicistája szerint a most következő EP-választás megerősítheti a jobboldali „szélsőségek” növekedését, és nagyobb jelenléte lesz az „euroszkeptikus, rasszista, nyíltan fasiszta és gyakran Oroszország-párti erőknek”, ami a kontinens egészének biztonságát veszélyezteti.

A szerző ezért úgy látja, hogy

Bolsonaro és Orbán kapcsolata nem csak e két vezetőről szól,

hanem ideológiáról, hatalomról és a nemzetközi kapcsolatok érzékeny egyensúlyáról. „Ahogy Bolsonaro sorsa kétséges, Orbán jól kiszámított húzása jóval túlmutat Brazílián. A globális szélsőjobb figyel, és az EU a saját démonaival küszködik” – írja végül az aggódó szerző.