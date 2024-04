Orbán Balázs lehűtötte a kedélyeket: „A brüsszeli baloldal megpróbálta ellehetetleníteni, nem sikerült. Kedden indul az idei NatCon!”

A jövő héten Brüsszelben megrendezendő nemzeti konzervatív konferencia jövője kétségessé vált, miután a házigazda helyszín visszalépett a rendezvénytől.

Frank Füredi, az MCC Brussels ügyvezető igazgatója szerint a Brussels Times korábban arról számolt be, hogy antifasiszta csoportok felszólították a helyszínt, hogy gondolják át a döntést, egyúttal bejelentették, hogy tiltakozást is terveznek a rendezvény ellen. A portál szerint a NatCon az elmúlt években a nemzetközi agytrösztök egyik jelentős szereplőjévé vált, és erősen transzatlanti fókusszal rendelkezik. A jövő heti brüsszeli összejövetel lesz a kilencedik rendezvénye és a tervek szerint a nyáron Washingtonban is tartanak majd egy konferenciát.

De szerencsére hamar megoldódott az ügy,

mert vasárnap délután Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán a következőket osztotta meg:

„A brüsszeli baloldal megpróbálta ellehetetleníteni, NEM SIKERÜLT. Minden törekvésük ellenére kedden kezdetét veszi az idei ,,National Conservatism Conference’’ Brüsszelben, melyen többek között olyan neves vendégek lépnek majd színpadra, mint

Orbán Viktor , Magyarország miniszterelnöke,

volt brit belügyminiszter, Gerhard Müller német bíboros.

A hivatalos program elérhető ide kattintva.