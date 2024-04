Morawiecki: az orosz befolyás ott van minden európai pártcsaládban

Szokatlan nyíltsággal beszélt az európai politikában meglévő orosz befolyásról az Euractiv-nak adott interjújában Mateusz Morawiecki. A volt lengyel miniszterelnök

nem kevesebbet állított, mint hogy az Európai Parlament valamennyi pártcsaládjában „aktív az orosz befolyás”.

Az uniós lap az úgynevezett RussiaGate-botrány kapcsán kereste meg a konzervatív politikust - mint ismert, cseh és lengyel nyomozás eredményeként március végén kiderült: Viktor Medvegycsuk ukrán oligarcha, az egykori ukrán oroszbarát kereskedelmi tévék tulajdonosa, Vlagyimir Putyin orosz elnök barátjának köre működtetett egy oroszbarát propaganda csatornát, hogy oroszbarát nyugati politikusok megszólalásaival felerősítse az Ukrajna támogatását bíráló jobboldal hangját a közelgő EP-választások előtt. A Voice of Europe cseh platformját a cseh hatóságok betiltották, de az Euractiv információi szerint online felülete továbbra is működik, most Kazahsztánból működtetik.