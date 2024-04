Már minden hetvenedik ember halott Gázában és még csak most jön a totális támadás (VIDEÓ)

Izrael nem tud, esetenként nem is akar különbséget tenni terroristák és civilek között. Ha egy szigorúan katonai célpontra is mérnek csapást, akkor is nagyon nehéz annyira pontosan lőni, annyira kis hatóerejű, robbanóerő fegyverrel lőni, hogy ne okozzon polgári áldozatokat. Annál is nehezebb, mert maga a Hamász tudatosan élő pajzsként használja a palesztin civileke