Indul a választás Indiában, a világ legnagyobb demokráciájában

Nyitóképen: Narendra Modi egy indiai ceremónián (NARENDRA MODI YOUTUBE CHANNEL via AFPTV )

Megkezdődött a választás Indiában: a hírfüggők ne várjanak gyors eredményekre, maga a voksolás hat hétig fog tartani az indiai szubkontinensen. Indiai választók százmilliói járulhatnak az urnák elé a világ legnagyobb demokráciájában, hogy az ország jövőjéről döntsenek.

A soknyelvű, soknemzetiségű és sokféle szokású szövetségi államot

Narendra Modi miniszterelnök irányítja, meglehetősen határozott kézzel és víziókkal.

A hindu nacionalista politikusnak részletes elképzelései vannak arról, hogy a a nemrég népességben Kínát, a gazdaság méretében pedig egymás után gyorsan Franciaországot és Nagy-Britanniát is megelőző India hova jusson el a közeljövőben.

Modi a világ nagyhatalmainak egyikeként, az átalakuló, multipoláris világrend egyik főszereplőjeként képzeli el hazáját, kihasználva a növekedő népességben és gazdaságban rejlő hajtóerőt. A kormányfő, ismervén India mostani súlyát és jövőbeli potenciálját, egyre kevésbé hajlandó elkötelezni hazáját a manapság kibontakozó új hidegháború egyik vagy másik oldalán. Ugyan a globális Dél legnagyobb képviselőjeként dacosan szembe száll a nyugati mainstreammel is, ha kell, és a BRICS-országok részeként India kapcsolatokat épít Kínával, Oroszországgal és más Nyugaton kívüli nagyhatalmakkal is; eközben India nem tesz le az angolszászokkal való együttműködésről sem. Kínával való régi vetélkedésük és közvetlen konfliktuszónáik miatt

fontos számára a Kínával szemben álló Japán, Ausztrália és Egyesült Államok felé való kapcsolatrendszer is.

A globális politikában nagy játékos Modinak persze saját országát is irányítania és igazgatnia kell. A hindu többségű, ámde jelentős muszlim népességű és számos más kisebbséggel is rendelkező Indiában érvényesíti a hinduk elsőbbségét, és erősen építi a hindu nacionalizmusra is, mind a gyakorlatban, mind a szimbolikus politizálásban. Modi egyrészt az „erős emberek” mai politikai hullámának részese, ugyanakkor India demokrácia és szövetségi állam is egyben, tehát potens ellenzék és a különböző szintű önkormányzatok egész dzsungele áll vele és esetleges túlkapásaival szemben.

A most elkezdődött és hat hétig tartó indiai parlamenti választáson tehát

elsősorban Narendra Modiról és irányvonaláról döntenek az indiaiak.

Modi két cikluson át vezette eddig Indiát, de folytatná tovább is a kormányzást. Ha győzne, az akkor a független India első miniszterelnöke, Nehru óta az első politikus lenne, akinek egy harmadik ciklus is jut.

A választás előtti felmérések a Modi mögött Nemzeti Demokrata Szövetség győzelmét vetítik előre, igaz, nem kirívóan nagy előnnyel: a szavazatok 43-49 százalékára számíthat Modi a felmérések szerint.

Fő ellenfele az INDIA mozaikszó alatt egyesült ellenzék,

amelyben több mint húsz párt kapcsolta össze erejét,

és amelyet 32-42 százalék közötti támogatottsággal rendelkezik. Fő üzenetük Modi kritizálása, az erős kezű vezető illiberális tendenciái miatt. Igaz, azt nem tudni, hogy az ellenzék győzelme esetén ki venné át konkrétan a hatalmat Moditól, mert közös vezetőjelöltet nem neveztek meg a választásokra.

A nagy kérdés, hogy a választók Modi vízióit és az alatta elért tagadhatatlan fejlődést díjazzák-e, vagy pedig elégedetlenek-e az eddigi eredményekkel, és tovább frusztrálják őket India közismert problémái: a népességrobbanás miatti infrastrukturális és gazdasági problémák, az egészségügyi és oktatási hiányosságok vagy épp a munkanélküliség. Eközben pedig a hindu nacionalizmus erősödése és a muszlim radikalizmus jelenléte miatt a két etnikai és vallási csoport közötti feszültségek is mindennaposak egyes indiai régiókban.

De miközben

ezekkel a gondokkal még indiai vezetők és tömegek nemzedékei fognak még foglalkozni,

Modi egyelőre jó előjelekkel vág bele a monstre választásba. Majd valamikor június elején azt is megtudjuk, hogyan is végződik a voksolás.