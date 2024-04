Ijesztő a háború hatása a gyerekekre

Nyitókép: palesztin gyerekek Rafahban egy bombázás után. (Fotó: Abed Rahim Khatib / ANADOLU / Anadolu via AFP)

A legsúlyosabb erőszakos konfliktusokat élte meg a világ az elmúlt harminc évben, és a helyzet nem változik – figyelmeztetett cikkében a Deutsche Welle (DW). Mint írják, az Ukrajnában és Gázában dúló háborún kívül még legalább 110 fegyveres konfliktus zajlik a világban: Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában és Európában.

Toborzás, bántalmazás

A fegyveres összetűzések jelentős része ráadásul civilek lakta területeken zajlik, a háborús övezetben végrehajtott rakéta- és dróncsapások pedig civileket, iskolákat, kórházakat és gyermekmenhelyeket érintenek.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy

még soha ilyen sok gyermek nem szenvedett annyira fegyveres konfliktusoktól, mint a mostani, modern kori történelem időszakában.

Antonio Guterres ENSZ-főtitkár erre már többször felhívta a figyelmet. Egyrészt rengeteg gyereket toboroznak a harcokhoz, másrészt szexuálisan is bántalmazzák vagy kizsákmányolják őket. De még a közvetlen fizikai bántalmazás nélkül is súlyos pszichológiai stressz éri a fegyveres konfliktus sújtotta területeken élő gyermekeket. Sőt, maguknak a háborús híreknek és beszámolóknak is komoly negatív hatásuk van.