Így hangolódik Németország egy háborúra

Németország az elmúlt hosszú években, miközben gazdaságilag Európa erős embere volt,

honvédelmileg a kontinens gyenge embere lett.

Se szeri, se száma két évtized botrányainak a német hadsereg körül, a leépülés és szétesés történeteitől a gyenge politikai vezetés botladozásain át a korrupciós ügyekig. Pedig Németországban mint ipari nagyhatalomban természetesen a hadiipar is képes a csúcsminőségre és -teljesítményre, lásd a Magyarországon is befektető Rheinmetallt és más, világhírű cégeket. Maga a német hadsereg azonban elvetélt reformötletelések közepette romlott lefelé – olyan dicstelenül távozó szakminiszterek alatt is, mint a később az Európai Bizottság elnöki székéig „bukó” Ursula von der Leyen.

Támogatás Ukrajnának

A 2022 elején kitört orosz-ukrán háború viszont

Németországot is felébresztette hadügyi (rém)álmából,

és az elmúlt évek a belső és nemzetközi együttműködési éledezésről szóltak. Németország a háború kezdete óta támogatja Ukrajnát: bár a baloldali-liberális kormányzat a humanitárius, illetve pénzügyi segítségnyújtást hangoztatja elsősorban, de a Scholz-kormányzat a hadiipari együttműködésben, a fegyverszállításokban is a megtámadott Ukrajna mellett sorakozott fel.

Igaz, a harcias angolszászok és franciák mellett a németek történelmi okokból is mindig egy fokkal óvatosabban – és lassabban – döntenek minden hadügyi együttműködésről, ahogy most is épp az ukrajnai támogatások újabb fejezete van napirenden Némethonban.