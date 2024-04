Hogy mi a civilizálatlanság? Megkérdőjelezni a legalapvetőbb identitásokat

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

Nem a woke a probléma – ez valami sokkal rosszabbnak a tünete. A decivilizáció felé vezető tendencia az, ami aggaszt minket.

Nem biztos, hogy hallott már a decivilizáció kifejezésről.

Az Oxford Angol Szótár a decivilizáció fogalmát így határozza meg:

A civilizáció elvesztésének folyamata vagy állapota”.

A szótárba a kifejezés a The North American Review 1878 novemberében megjelent cikke alapján került be. Azóta ritkán használják. Hogy miért? Mert sokak számára nehéz megbékélni azzal a ténnyel, hogy civilizációs igényességünk mellett a társadalom is hajlamos a decivilizáció gyengélkedésétől szenvedni.

Kenneth Clark lenyűgöző Nézeteim a civilizációról (1969) című művében a civilizációt „az állandóság érzésével” hozta összefüggésbe. Hozzátette, „a civilizált embernek éreznie kell, hogy valahová tartozik térben és időben; hogy tudatosan előre és hátra tekint”. Amint azt a Roots & Wings című könyvben többször is megjegyeztem, a nyugati kultúra mélységesen jelen idejű szemléletet vall, és sem előre, sem hátra nem tekint.

Az állandóság érzése átadta helyét az ellenkezőjének: a múlékonyságnak és az ideiglenességnek.

Az emberi történelem során az állandóság érzése előfeltétele volt annak, hogy az emberek álmodhassanak arról, hogy valami olyasmit hozhatnak létre, ami tartós és a jövőre épül. A közös múltra alapozva a társadalmak olyan tudatformával rendelkeztek, amely ösztönözte a jelen és a jövő közötti időbeli híd építésének kísérletét.

Az állandóság érzése nélkül kevés az ösztönzés a letelepedésre, a mezőgazdasági társadalmak fejlesztésére vagy templomok és városok építésére.

Az állandóság érzésének kialakulásának és reprodukálásának előfeltétele a jelen és a múlt közötti szerves kapcsolat ápolása. Ez a civilizációs teljesítmény elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberi létezés értelmet nyerjen, és stabil társadalmi, egyéni identitások alakuljanak ki. Ezzel szemben a decivilizáció azokban a történelmi pillanatokban virágzik, amikor a közösségek küzdenek azért, hogy létüket értelemmel ruházzák fel.

A decivilizáció olyan – tudatos és tudattalan – folyamatként értelmezendő, amelynek során a jelen és a múlt közötti kapcsolat megszakad, és az állandóság érzése csökken; az idő múlásával olyannyira, hogy az állandó változás tudata elnyomja. A jelenlegi korszakban ez a tendencia lendületet vett, és közvetlenül befolyásolja a korszellemet. Ma az emberi képzeletet inkább a mulandóság és az újdonság, mint az állandóság uralja.

Az állandóság érzésének csökkenése fordítottan arányos volt a változás tudatosságának felemelkedésével. Ma gyakran úgy tűnik, hogy ha valami állandó, akkor az a változás állandósága.

A kultúra megszakítottságának érzékelése befolyásolja a közélet viselkedését.

Ezt a felfogást a szüntelen változás eszméjének valóságos fétissé válása támasztja alá. Több mint egy évszázadon át nemzedékről nemzedékre azt mondták és hitték, hogy az ő koruk a példátlanul gyors változások kora. A gyors változás felfogása együtt jár azzal a tendenciával, hogy a korábbi kulturális vívmányokat korszerűtlennek és elavultnak nyilvánítják.

A gyors változásra való állandó hivatkozások az elmúlt 150 évben azt jelzik, hogy ez a felfogás önálló életre kelt, és ahogy Daniel Bell szociológus rámutatott: „háttérbe szorítja a tényleges változás dimenzióit”. Az ennek az érzékenységnek megfelelő tudatosság azt feltételezi, hogy az új szükségszerűen javulást jelent a régihez képest. Ez a hozzáállás nemcsak a technológiákhoz és termékeikhez, hanem az értékekhez is kötődik. Ami ebből következik, az „egy új érzékenység szüntelen keresése”.

A kultúra diszkontinuitása együtt jár a múlt iránti érzék elvesztésével.

Ez nyugtalanító hatással van magára a kultúrára, és megfosztja azt erkölcsi mélységétől. A kultúrán belüli belső feszültségek azon keresztül törnek meg, amit Lionel Trilling társadalomkritikus úgy jellemzett, mint „az antikulturálisak akkulturációját”. A kulturális diszkontinuitás egyes esetekben a korábbi előfeltevés negligálásához vezetett.

1961-ben, amikor ezeket a szavakat írta, Trilling megjegyzései az egyetemi hallgatói körében uralkodó kritikátlan kultúrkritikára irányultak. Ma az antikulturális akkulturáció erőteljes szerepet gyakorol a nyugati társadalom képzelete felett. A kultúrát gyakran instrumentális és pragmatikus szempontok szerint fogalmazzák meg, és ritkán tekintenek úgy rá, mint az emberi életet értelemmel felruházó normarendszerre.

A kultúra sekélyes konstrukcióvá vált, amitől meg kell szabadulni, vagy amit meg kell változtatni.

A politikai döntéshozói körökből rendszeresen és lazán elhangzik a „kultúra megváltoztatására” való felhívás.

A változás tudatának egyik mellékterméke magának a kultúrának az újradefiniálása volt. Leértékelődött, felszínessé vált, megfosztották normatív tartalmától. Az olyan kifejezések, mint a „megfélemlítés kultúrája”, a „negatív szervezeti kultúra”, a „mérgező munkakultúra” vagy a „menzakultúra” egyaránt elbagatellizálják és értelmetlenné teszik a kultúrát. A kultúra fogalmának ilyen típusú használata jellemzően arra ösztönöz, hogy megváltoztassuk azt például „tanulási kultúrára” vagy „befogadó munkahelyi kultúrára”.

Az antikulturalizmus akkulturációja és az ellenkultúra szelleme a kortárs korszellem szerves részét képezi.

Azok a kulturális normák és attitűdök, amelyek a múltbeli normákra és attitűdökre adott reakcióként alakultak ki, hamarosan ugyanarra a sorsra jutnak, és az ellenkultúra legújabb változata félresöpri ezeket.

Bell megfigyelte: „Ma minden új nemzedék, amely a kulturális szülei által elért ellenkultúra mércéjéből indul ki, elsöprő módon kijelenti, hogy a status quo elmaradott konzervativizmust vagy elnyomást jelent, így egy egyre szélesedő örvényben új és új támadások indulnak a társadalmi struktúra ellen”.

Ezt a tendenciát jól illusztrálja a feminizmus különböző hullámainak egymásra adott reakciója, különösen a feminizmus második és negyedik hulláma közötti feszültség.

A nyugati elitek nem érzékelik problémaként a kulturális diszkontinuitást. Az ő szótárukban az olyan kifejezések, mint a fluiditás, a rugalmasság, az újrafeltalálás, a megszakítás, teljesen pozitív jelentéssel bírnak.

Ezért tudják olyan könnyedén elutasítani azokat, akik a diszkontinuitást problémaként érzékelik, mint akik az állandóság iránti nosztalgiában szenvednek.

Ez az oka annak is, hogy nem érzik úgy, hogy értelmes kapcsolatuk lenne egy civilizációval.

A legtöbb ember számára a kulturális elszakadás komoly egzisztenciális problémát jelent. A múlttól való elidegenedés a jelenben az emberek közötti elszakadás rendszerét segíti elő. Az anómia és az elidegenedés állapota, amelyet már a XIX. században is patológiaként azonosítottak a szakértők, mára sokkal mélyebbé vált. Ez az oka annak, hogy emberek milliói számára az értelemkeresés életük állandóan jelenlévő állapotává vált.

A decivilizáció megfosztja a közösségeket egy olyan hálótól, amelyen keresztül értelmet nyerhetnek szorult helyzetükben.

A decivilizáció párhuzamosan zajlik a múlt iránti megvetés irányultságának kialakulásával. Ez az érzés gyakran visszhangzik a múlttal való szakításra való felszólításban. A decivilizáció legfőbb küldetése az emberiség történelmi vívmányainak legitimációjának elvitatása, annak minden különböző pompás formájában. Ezt az érzést éppen azok fogalmazzák meg a legszisztematikusabban, akik hagyományosan a civilizáció őrzőinek feladatával voltak megbízva; a kulturális intézményrendszer.

A nyugati kulturális elit kifejezetten kényelmetlenül érzi magát a civilizáció narratívájával kapcsolatban, és elvesztette lelkesedését a civilizáció ünneplése iránt. A kortárs kulturális tájképet olyan irodalmi alkotások töltik meg, amelyek megkérdőjelezik a civilizáció erkölcsi tekintélyét, és negatív tulajdonságokkal társítják azt. Számos befolyásos publikáció elítéli a civilizáció eszméjét, különösen annak nyugati formáját. A kommentárok a „civilizáció mítosza” kifejezést használják a civilizáció idealizálásának elutasítására. Az ilyen kommentárokat olyan tanulmányok kísérik, amelyekből a múlttal szembeni mélységes ellenségesség érzése árad. Polemikájuk közvetlenül azokat az elbeszéléseket célozza, amelyek a görög, római és európai civilizációk vívmányait pozitívan mutatják be.

A jelen és a múlt szétválasztásának projektje fontos következményekkel jár az identitás konstitúciójára nézve. Az állandóság érzése által biztosított stabilitás nélkül az identitás megvalósítása nehézségekbe ütközik, és hajlamos a politizálásra.

A civilizálatlanság azt jelenti, hogy még a legalapvetőbb identitások – mint például a férfi és a nő közötti identitás – is megkérdőjeleződnek.

Egy olyan időszakban, amikor az ember és az állat közötti ősi különbségtétel megkérdőjeleződik, még arra a kérdésre adott válasz is bonyolulttá válik, hogy „mit jelent embernek lenni”. Ilyen körülmények között – amikor a nyugati civilizáció magától értetődőnek tekintett előfeltevései elveszítik jelentőségüket – virágzik a wokeizmushoz kapcsolódó érzelmek.

Korunk legfontosabb kihívása a civilizálatlanság tendenciája által jelentett fenyegetés elhárítása.