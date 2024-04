Ezen a frontszakaszon indulhat hatalmas orosz offenzíva május végén

Nyitókép: Yuri KADOBNOV / AFP

Az Ukrajinszka Pravda a Financial Times forrásaira hivatkozva arról ír, hogy az oroszok május végén vagy júniusban hatalmas offenzívára készülnek a frontvonalon.

Szerintük az oroszok a stratégiailag fontos városokat támadják először rakétákkal,

a Harkiv elleni támadásban pedig akár 40 ezer orosz katona is részt vehet.

Az ukrán katonatiszt úgy látja, Harkiv a legvalószínűbb célpontja a készülő orosz offenzívának. Hozzáteszi:

„az ukrán hadsereg semmit sem tud tenni” a légvédelmi rendszerekhez szükséges lőszerek és rakéták nélkül.

Az Institute for the Study of War (ISW) ugyanakkor leszögezi: meg tudnának akadályozni egy orosz offenzívát az ukránok, ha addigra jól felszerelik őket.