Deutsche Welle: Orbán a kárpátaljai kisebbség helyzetét kihasználva ukránellenes retorikát folytat

A Deutsche Welle szerint feszült a helyzet az ukrán politikai vezetés és a kárpátaljai magyarság között. A német lap megszólaltatott kárpátaljai önkénteseket, hogy első kézből kapjanak képet arról, hogy milyen a viszony az ukrán hadseregben szolgálatot teljesítő magyar katonák és ukrán társaik között. Az egyik magyar katona arról beszélt a tudósítónak, hogy az ukránok magyarként bélyegzik meg a kisebbséget, Magyarországon viszont ukránnak, illetve orosznak tekintik őket.

A cikk szerint Orbán Viktornak komoly szerepe van a rossz viszonyban, ugyanis állításuk szerint a magyar miniszterelnök a kisebbség helyzetét kihasználva ukránellenes retorikát folytat. A cikkben azt citálták, hogy Orbán szerint Kárpátalján az ukrán állam üldözi a magyarságot és fel akarja számolni annak kultúráját.

A német lap beszámolója szerint a helyiekkel beszélgetve közönyt, illetve aggodalmat tapasztaltak. Darcsi Karolinát, a városi tanács tagját, a KMKSZ politikai titkárát is megszólaltatták: „negatív a határon túli magyarokról alkotott kép, rengetegszer fordul elő diszkrimináció. Az ukrán sajtó ellenségképet sugároz a magyarokról és ezt a politika csak gerjeszti felülről”.

A politikai titkár szerint azonban vannak pozitív folyamatok is, ilyennek nevezete a vitatott nyelvtörvény visszavonását. Azonban szerinte még nagyon sokat kell javítani a kisebbségi oktatás módszerén.

A német lapban Zubanics Lászlót, az UMDSZ elnökét is megszólaltatták, aki senkinek sem szeretne semmit fölróni, igyekszik megegyezésre jutni, egyensúlyozni az álláspontok között. Szerinte a magyarok bizakodhatnak, ugyanis szép jövő előtt állnak az európai Ukrajnában.

Az ungvári Közép-Európai Stratégiai Intézet vezetője, Dmitro Tusanszkij azonban koránt sem fogalmazott meg pozitív véleményt. Szerinte az ukrán állam nem fordít elég figyelmet a kisebbségekre, ezek közül pedig kiemelte a magyar kisebbséget. Meglátása szerint ez Kijev érdekével is ellentétes magatartás, ugyanis fontos lenne az ukrán államnak is, hogy a magyar kisebbséget és a többit is magához édesgesse.

A beregszászi városi tanács oktatási és kulturális osztályának vezetője, Babiák Edit szerint hamis az a gyakran hangoztatott mantra, hogy a magyarok is el akarnának szakadni Ukrajnától, mint az ország keleti felén lévő orosz szeparatisták. Kiemelte, hogy a magyaroktól távol áll az orosz viszonyok közötti élet, ők európai módra akarnak élni.