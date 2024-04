Csókolom: mihez kezd majd Peking 300 millió nyugdíjassal?

Szűkebb értelemben pedig 1980-tól, amikor általános egygyermekes korlátozást vezettek be (ezt 1982-ben alkotmányba is foglalták), aminek be nem tartását komoly pénzbüntetéssel, elbocsátással sújtották, más esetekben és régiókban abortusz és fogamzásgátlásra, netán sterilizációra való kényszerítés is előfordult. S bár akadtak kivételek – például időszakosan a vidéki családok vállalhattak második gyereket, ha az első lánynak született –, 2015-ig erőteljesen érvényben volt. Ekkor kettőre emelték a vállalható gyermekek számát, 2021 májusában már háromra, majd alig két hónapra rá eltörölték az összes ilyen jellegű korlátozást.