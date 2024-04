Nyitókép: AFP/Simon Wohlfahrt

„A bent lévő urak rettenetes bűnöket követtek el; mást gondolnak a világról, mint a kommunisták. Az ilyen meggondolatlan elhajlásokat, deviáns politikai viselkedéseket pedig az esetek túlnyomó részében igen rosszul szokták viselni a kommunisták. Persze a háborúról, a bevándorlásról vagy a LMBTQ-lobbiról másként vélekedő előadók és hallgatók sokkal, de sokkal rosszabbul is járhattak volna. Közéjük is lövethetett volna a hatalom. Vagy börtönbe vethette volna őket. Esetleg kényszermunkára ítélhette volna őket. Vagyonelkobzás és internálás is történhetett volna. (...)

A hangulatkeltés mind Brüsszelben, mind Magyarországon jóval a konferencia előtt elkezdődött, a propagandisták haptákba vágták magukat, felvették a kényelmes munkaruhájukat, felgyűrték az ingujjukat és nekiálltak melózni. A Soros-blog 444 és a 24.hu következetesen „szélsőjobboldali” konferenciának titulálta az eseményt, de persze tudjuk, aki Gyurcsánytól, Dobrevtől, Draskovicstól meg Gál J. Zoltántól jobbra áll, az szélsőjobboldali, valamint fasiszta.

Éric Zemmour is megkapta a szélsőjobboldali jelzőt minden írásban, ami egy zsidó származású publicista esetében meglehetősen furcsának hat, különösen annak a fényében, hogy a politikusnak állt zsidó közíró igen sokszor adott hangot annak a véleményének, hogy a kelleténél talán egy picit jobban zavarja, hogy származása és vallása miatt fenyegetik saját hazájában.

Igen, a zsidókat és Izraelt gyűlölő muszlim bevándorlókról beszélt. Úgyhogy ő innentől kezdve a szélsőbalos 444-nél szélsőjobboldali lett. Tehát hogy teljesen világos legyen; aki zsidó létére felháborodik azon, hogy zsidókat ölnek, zsidókat vernek, zsidókat fenyegetnek és a zsidók kiirtásáról ábrándoznak, az szélsőjobboldali. Legalábbis a 444 és a Telex szerint.”