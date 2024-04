Bort és maceszt követel a Gázában lévő túszoknak az ultraortodox miniszter

Akik mindent és mindenkit tönkretesznek maguk körül – van-e kiút a nárcisztikus fogságából

Egyre többek kapják meg a mindennapokban és a közéletben is, hogy nárvisztikusak. De mit is jelent pontosan, hogy valaki nárcisztikus? Honnan ismerhetjük fel, hogy egy nárcisztikus hálózott be minket? Milyen kiút vezet ebből a mérgező kapcsolatból? Többek között ezekről kérdeztük Mikó Krisztina online mentálhigiénés segítő-coach-ot. Interjúnk.