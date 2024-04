Belefulladnak a palesztinpárti tüntetésekbe az amerikai egyetemek

Nyitókép: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP

Futótűzként terjed az amerikai egyetemeken egy palesztinpárti tüntetéshullám – számol be a BBC. A tüntetők a legkülönbözőbb formákban akadályozzák az egyetemi munkát, az intézmények pedig nem tudnak mást tenni: rájuk hívják a rendőröket.

Hétfő este a New York Universityn számolt fel a rendőrség egy tüntetést, és számos résztvevőt le is tartóztatott. A tüntetők a Stern School of Business előtt arra szólították fel az intézményt, hogy szabaduljon meg befektetéseitől, és ne fogadjon el támogatást fegyvergyáraktól, vagy olyan vállalatoktól, melyek az „izraeli megszállásban érdekeltek”.

A nap folyamán korábban a Yale Egyetemen is letartóztattak több tucat hallgatót, a Columbia Egyetemen pedig ideiglenesen beszüntették a jelenléti oktatást.

Palesztinpárti tüntetők sátortáborai jelentek meg ezek mellett a Kaliforniai Egyetem Berkeley-i campusán, a Massachusetts Institute of Technologyn, a Michigani Egyetemen, az Emerson College-nél és a Tufts Egyetemen.

A tüntetők azellen tiltakoznak, hogy Izrael a Hamász terrorszervezet október 7-i terrortámadását soha nem látott mértékű gázai hadművelettel torolja meg. A Hamász által irányított gázai egészségügyi minisztérium máshonnan meg nem erősített számai szerint ennek eddig 34 ezer áldozata volt.

Mikor Joe Bident hétfőn az egyetemi tüntetésekről kérdezték,

az elnök elítélte mind „az antiszemita tüntetéseket”, mind „azokat, akik nem értik, mi történik a palesztinokkal”.

A BBC azt írja: az egyetemi tüntetések múlt héten váltak világhírűvé, amikor a New York-i rendőrséget kihívták a Columbia Egyetem campusára a tüntetők miatt, s az eset több tucat letartóztatással végződött. A Columbia elnöke, az egyiptomi születésű Minouche Shafik professzor „megfélemlítő és zaklató viselkedésről beszélt”. A médiában megjelentek beszámolók arról is, hogy a Columbián tüntetők támogatásukról biztosították a Hamászt és annak Izrael elleni támadását is. Az egyetemen szolgáló rabbi a Columbia Egyetem 300 zsidó diákjának ezt követően üzenetet küldött ki, melyben megkérte a hallgatókat: kerüljék a campust, amíg a helyzet „drámaian nem javul”.

Shafiknak az üggyel kapcsolatban az amerikai képviselőház előtt is beszélnie kellett meghallgatás keretében.

Josh Gottheimer, a New Jersey állambeli Wyckoff demokrata képviselője jelezte: a Columbia „megfizet érte”, ha nem tudja garantálni a campuson a zsidó hallgatók biztonságát.

Virginia Foxx, a képviselőház oktatási bizottságának elnöke, az észak-karolinai Banner Elk republikánus képviselője pedig nyílt levélben azt írta: „a Columbia folyamatos képtelensége arra, hogy helyreállítsa a rendet és biztonságot” olyan kötelezettségszegés, amely méltatlanná teszi őket a szövetségi anyagi támogatásra. Robert Kraft, a New England Patriot amerikaifutball-csapat tulajdonosa, egyben a Columbia öregdiákja pedig azt jelezte: addig nem küld az egyetemnek több pénzt, amíg rendet nem raknak.

Az egyetemek nem a palesztinpárti tüntetők egyedüli célpontjai. Nemrégiben több utat is eltorlaszoltak a tüntetők, megnehezítve az eljutást a chicagói és a seattle-i repülőterekre, de lezárták a San Franciscó-i Golden Gate-hidat és a New York-i Brooklyn-hidat is.