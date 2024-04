Baloldali ámokfutás a demokrácia állítólagos fővárosában – csúnyán lebukott a Politico

Nyitókép: AFP/Simon Wohlfahrt

A Politico és rá hivatkozva a baloldali magyar sajtó már akkor megírta, hogy a rendőrség megszállta és félbeszakította a Nemzeti Konzervatívizmus Konferenciáját (NatCon), mielőtt ez valóban megtörtént volna – ráadásul a brüsszeli portál még csak leplezni sem próbálja, hogy a város szocialista polgármesterének narratíváját közvetíti.

A Mandiner több cikkben is beszámolt a NatCon körüli botrányról, aki most kapcsolódik be, annak röviden: