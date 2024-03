Wesley Clark tábornok szerint gyakorlatilag tehetetlenek Orbán Viktorral szemben

Noha Brüsszel, valamint a demokrata párti amerikai vezetés rendre lekicsinylően beszél Orbán Viktorról, s tesz úgy, mintha hazánk szuverenista kormányát csettintésre lehetne megrendszabályozni – például az Európai Unióból történő kizárással –, valójában

rendkívül nehéz ellenfélnek tartják a magyar miniszterelnököt.

Ez derül ki az X-en található MagaBabe nevű profilon a napokban megosztott videóból, amelyen Wesley Clark tábornok, a Korányi Dávid-féle Action for Democracy (A4D) kuratóriumi tagja arról beszél, hogy gyakorlatilag tehetetlenek a kormányfővel szemben. – Orbán Viktor egy okos fickó. Harminc éve van a politikában. Tudja, hogy mit csinál. Az ilyen embereket elég nehéz elmozdítani – fogalmazott az egykori NATO-főparancsnok.

Orbánhoz igazított republikánus program

Az ugyanarról a profilról korábban megosztott videókon Wesley Clark több hasonló kijelentést is tett. A tábornok egyebek mellett arról beszélt, hogy Orbán Viktor rendkívül népszerű az amerikai konzervatív körökben, sőt a Republikánus Párt még a programját is a magyar kormányfőhöz igazítja. – Így bár a demokraták, az amerikai külügy és az EU sem szereti Orbánt, a magyar kormányfőnek mégis nagy követőtábora van az USA-ban – tette hozzá az egykori NATO-főparancsnok.

Az A4D-nek a felvételeken szintén megszólaló partnere Eric Koch szavaiból az derült ki, hogy annyira tartottak Orbán tengerentúl tapasztalt, erősödő népszerűségétől, hogy országos lejáratókampányt is indítottak ellene. – Abban voltam érdekelt, hogy besározzam, beszennyezzem a hírnevét legalább az USA-ban – ismerte be Koch, aki ebből a célból a Yahoo News-ra készíttetett egy torzításoktól hemzsegő írást a magyar kormányfőről egy fehér házi tudósítóként is tevékenykedő publicistával.