A liberális elit retteg Orbán amerikai népszerűségétől

Munkatársunktól

A baloldal külföldi kampányfinanszírozási botrányában főszerepet játszó Action for Democracy vezetői maguk cáfolták meg a liberális sajtóban gyakorta előkerülő toposzt, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő elszigetelődött a nemzetközi politikai porondon. A minap nyilvánosságra került felvételen Wesley Clark tábornok mások mellett arról beszélt, hogy az amerikai konzervatívok még a programjukat is Orbán Viktorhoz igazítják. Eric Koch kampányszakember pedig arról számolt be, hogy Orbánnak az USA-ban tapasztalható népszerűségét a magyar kormányfő hírnevének a besározásával igyekezett csorbítani.

Ugyan a balliberális média folyamatosan azt sulykolja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egyre inkább elszigetelődik és marginális figurává válik a nemzetközi politikában, ezt épp a baloldal külföldi kampányfinanszírozási botrányában főszerepet játszó szervezet, az Action for Democracy (A4D) vezetői cáfolták. Az X-en (korábban: Twitter) a minap megosztott videókon az A4D több prominense is arról beszélt, hogy Orbán éppen az Egyesült Államokban gyorsan növekvő népszerűsége miatt jelent problémát a globális liberális elit számára.

Mint ismert, az A4D-n keresztül több, mint 3 milliárd forintnyi külföldi pénzzel igyekeztek elősegíteni az ellenzék választási esélyeit a 2022-es parlamenti választáson.