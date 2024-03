Putyin megnyerte a választást, de jó lesz ez nekünk?

Arra a kérdésre, hogy Mihail Miszustin miniszterelnök kormánya túlélheti-e a választások után, Putyin csupán annyit mondott: „Erről a választások után, a szavazatok megszámlálása után kell beszélnünk. Nekem úgy tűnik, hogy ez most egyszerűen helytelen. De összességében a kormány ... eléggé kielégítően működik”. A CNN szerint a valódi kérdések a következők: Mi jön ezután? Átrendeződnek-e Kremlben a viszonyok? És milyen tényleges feladatok várnak az újraválasztott Putyinra? A CNN olyan nagyon mélynek szánt kérdéseket is feltesz: ha az elnökválasztás valóban népszavazás Oroszország háborújáról, akkor a választás szabad kezet ad Putyinnak, hogy úgy folytassa Ukrajnában, ahogyan jónak látja?

Ebben a kérdésben – teszik hozzá – úgy tűnik, Putyinnak van mozgástere. Az orosz elnök bizakodóan nyilatkozik a hadszíntéren zajló fejleményekről, különösen a kelet-ukrajnai Bahmut és Avdiivka eleste után.

És mivel „a nyugatiak bizonytalankodnak az Ukrajnának nyújtott további támogatással kapcsolatban, a választási eredmény még több retorikai muníciót ad neki”. A CNN hangsúlyozza: Oroszország fokozatos előretörése Kelet-Ukrajnában azonban szörnyű emberi áldozatokkal járt.

Putyinnak és tábornokainak újabb mozgósításra lehet szükségük, hogy csapatokat vezényeljenek a húsdarálóba”

– írja az amerikai lap, amely megjegyzi, miután a kezdeti orosz kudarcok után megpróbálták három oldalról bekeríteni Ukrajnát és elfoglalni Kijevet, Putyin 2022 szeptemberében részleges mozgósítást jelentett be.

Oroszország azonban továbbra is egy ezer kilométeres fronton vívott kimerítő háborúban áll. Egyes megfigyelők úgy vélik, Putyinnak a választások utánig kell várnia, hogy megtegyen egy „potenciálisan népszerűtlen lépést egy újabb nagy behívással”. Emellett folytatódhat az orosz ellenzék elleni kemény fellépés is. A szavazóhelyiségek bezárását követő ugyanis Putyin szokatlan lépést tett: megemlítette Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki vezető nevét. Navalnij nemrég hunyt el egy, az Északi-sarkkörtől északra fekvő orosz börtönben. Az orosz elnök nem szokta emlegetni a nevét, most mégis kivételt tett: „szomorú eseménynek” nevezte Navalnij halálát.

A választások tisztaságára vonatkozó kérdést témaváltással hárította el. Putyin egész pontosan úgy fogalmazott: „Ami Navalnij urat illeti, igen, elhunyt – ez mindig szomorú esemény. És voltak más esetek is, amikor börtönben lévő emberek hunytak el. Nem történt ilyen az Egyesült Államokban? De igen, és nem is egyszer.”