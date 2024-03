Medvegyev tagadja, hogy az oroszok robbantottak Zelenszkij konvojának közelében

Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

***

A Mandiner is beszámolt arról, hogy orosz rakéta csapódott be szerdán Odesszába, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a fekete-tengeri kikötővárosban tartózkodott Kiriákosz Micotákisz görög kormányfővel. Erre a hírre reagált most Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese, olvasható a TASSZ oldalán.