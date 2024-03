Kutyafáját: betilthatják a tacskókat

Niytókép: Getty Images / Alexandra Robins

Tenyésztési tilalom várhat több kutyafajtára is, miután új törvényi szabályozást kívánnak hozni a kutyatenyésztésről – számolt be róla a Sky News. Az új jogszabály tervezete szerint az olyan kutyák szaporítását tiltanák be, amelyek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek szenvedést okoznak nekik.

A német Kennel Club (VDH) azonban arra figyelmeztetett, hogy a törvény szerint a kutyák rövid lábaik is „rendellenességnek” minősülnek. Így tulajdonképpen a farkasszerű kutyákon kívül alig lesz valami tenyészthető. Betilthatják a tacskók, a corgik, angol és francia bulldogok, a mopszok, a boxerek tenyésztését is.

De a legmegdöbbentőbb, hogy

még a németjuhászok is veszélyben lehetnek a nem túl magas átlagéletkoruk miatt.

A VDH most petíciót indított azért, hogy dolgozzák át a tervezett jogszabályt, mivel szerintük egy sor kutyafajta eltűnését okozhatja jelenlegi formájában.

A mezőgazdasági minisztérium tagadta, hogy fajtákat akarna betiltani, közleményük szerint azok ellen az állattenyésztők ellen akarnak fellépni, akik állatkínzást követnek el.