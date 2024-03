Helyrerakta emberélet kérdésében a woke ügyvédet New York polgármestere

Nyitókép: New York City polgármestere az írek nemzeti ünnepén Manhattanben 2024. március 16-án / forrás: DECCIO SERRANO / NurPhoto via AFP

Eric Adams polgármestert egy fekete emberi jogi specialista ügyvéd próbálta a rendőri túlkapások, gyilkosságok ügyében kérdőre vonni péntek reggel az iHeart rádió Breakfast Club című műsorában, de a vita visszafelé sült el.

Olayemi Olurin azzal vádolta a városvezetőt, hogy

nem lép fel erélyesen az ártatlan állampolgárok életét kioltó rendőri túlkapások ellen,

de egy hétfői incidenst nagyvonalúan „ritka esetnek" minősítve bagatellizálta - írja a New York Post.

Jonathan Dillert járőrt Queens negyedben egy közúti ellenőrzés során a vétséget elkövető járművezető hasba lőtte, a rendőr a kórházba szállítását követően életét vesztette.

New York polgármestere - aki egykor maga is rendőrtiszt volt - kikérte magának és a rendőrség nevében is, hogy az ügyvédnő egy ártatlan rendőr meggyilkolását lesöpörje az asztalról, és

figyelmeztette a woke aktivista jogászt, hogy beszólása érzékelten volt, és minden élet egyenlően számít.

Az ügyvédnő erre azt válaszolta, hogy nagyságrendekkel nagyobb a rendőri „brutalitás" áldozatainak száma, mint az intézkedése közben életüket vesztett egyenruhások száma, és „félelemkeltőnek” nevezte Adams álláspontját.

A beszélgetés ezt követően New York általános biztonsági állapotáról szólt, és a show házigazdája, műsorvezetője, Charlamagne Tha God osztotta az ügyvédnő álláspontját, miszerint a polgármester azon döntése, hogy a metróhálózat biztonságát kétezer rendőr jelenlétével erősítette meg, kontraproduktívnak bizonyult, csak félelmet kelt a tömegközlekedőkben. Erre New York polgármestere azzal válaszolt, hogy tudomása szerint

a rendőrök jelenléte nem a félelmet, hanem a biztonságérzetet erősíti a metró utasaiban.

