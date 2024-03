Gladden Pappin: A liberális agenda erőszakosan terjeszkedik, Magyarország azonban nem enged

A hazánkkal szemben igen kritikus műsorban megszólaltatták Gladden Pappint, a Magyar Külügyi Intézet elnökét is, aki elmondta,

jól látszik, hogy a liberális agenda erőszakosan terjeszkedik az egész világban, Magyarország azonban nem hajlandó ezt tűrni, és visszatámadott a miniszterelnök vezetésével.

Kiemelte, miután Trump veszített 2020-ban, sok amerikai konzervatív elkezdett gondolkodni, hogyan is tudnák ellenzékből újra visszaszerezni a kormányrudat a jobboldali erők. Gladden Pappin szerint Orbán bebizonyította:

nem csak lehetséges létrehozni egy konzervatív kormányzati modellt, hanem lehet azt sikeresen is működtetni.

Megszólalt ugyanakkor a Magyarországot, illetve az Orbán-kormányt évek óta hevesen támadó Kim Lane Scheppele is, az amerikai liberális jogász és politológus olvasata szerint Orbán az amerikai Republikánus Párt számára azt mutatja be, hogyan lehet kultúrharccal és diktatúrával megnyerni egy választást. Szerinte Magyarországon az utolsó tisztességes választások 2010-ben voltak – nem említve, hogy azt is kétharmados győzelemmel nyerte meg a Fidesz-KDNP.

Gladden Pappin azonban mindehhez hozzátette,

jelenleg egy harc zajlik azért, milyen beállítottságú politikai erők irányítsák az Európai Uniót, illetve kiterjesztve a képet, az egész nyugati civilizációt.

Meglátása szerint ebben a harcban különböző erők megpróbálnak Magyarországra nyomást gyakorolni azért, hogy a nekik tetsző irányvonalat képviselje hazánk.

Az idézett részeket a 24. perctől tekinthetik meg: