Elkapta a gépszíj az uniós vezetőket: egyre csak préselik bele Európát a háborúba

Ezt követően az európai vezetés folyamatosan erősítette háborús retorikáját, és a kezdeti humanitárius segélyektől, majd a sisakszállításoktól eljutottunk a tankokig és a nagy hatótávolságú rakétarendszerekig.

Az uniós vezetés belevinné a kontinenst a háborúba

A Magyar Nemzet cikkében összeszedte azt is, hogy az EU prominens baloldali politikusai milyen kijelentésekkel sodorták közelebb Európát a harmadik világháborúhoz. Frans Timmermans, az Európai Bizottság korábbi ügyvezető alelnöke szerint határozottan fel kell lépni Oroszországgal szemben, és olyan döntéseket kell hozni, amelyek fájdalmat okoznak az orosz félnek, még akkor is, ha azok az Európai Uniónak is hátrányosak. Ursula von der Leyen is a szankciók egyik legnagyobb támogatója, ugyanis már 2022 őszén világossá tette, hogy egyre keményebb szankcióspolitikát fognak folytatni és

azt sem zárta ki, hogy katonai támogatásokat helyeznek kilátásba akkor is, ha az az EU-nak is fájni fog.

Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pedig addig ment, hogy azt mondta: a szankciók önmagukban nem érnek semmit, ezért a gazdasági és katonai támogatáson kívül uniós katonai kiképző misszió telepítésén is el kell gondolkodni.