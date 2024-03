Dobja az Adidast a német, Szent György vörös keresztjét az angol válogatott

Nyitókép: az új angol mez (Nike)

Ahogy közeleg az Európa-bajnokság, ismét a közvélemény és a politikum érdeklődésének középpontjába kerültek a labdarúgó válogatottak. Németországban és Angliában egyenesen identitáspolitikai viták törtek ki, mivel

alapvető, identitásképző dolgokon változtattak illetékesek

– sokak nem csekély felháborodására – írja a BBC.

Adidas raus

Ha német válogatott, akkor Adidas. Nehéz is elképzelni a fekete-fehér mezes csapatot a klasszikus háromcsíkos, Adidas-logós megjelenés nélkül. Mi több, a világháború után minden tradicionális nemzeti érzésétől megfosztott németségnek az ötvenes évektől – az Aranycsapat kárára is – a labdarúgásban való felemelkedés, a német válogatott rendszeres európai és globális sikerei adták vissza a nemzeti büszkeség és egyáltalán a közösség és összetartozás élményét. Így van ez mind a mai napig – és Németországon belül és kívül is sokan írnak arról, hogy a német válogatott elmúlt évekbeli halovány teljesítménye összefüggést mutathat a német identitás gyengülésével is.

Most pedig egy újabb gyomrost kaptak a német válogatott rajongói: a német futballszövetség úgy döntött, hogy sok évtized után szakít az Adidasszal, és aláírt egy új szerződést – a Nike-kal.

A leghagyományosabb német sportszergyártó céget tehát lecserélték Amerika emblematikus márkájára.

A felháborodás nem maradt el, mind a szurkolók, mind a politikusok részéről. Egyenesen Robert Habeck, a német Zöldek túltengő nacionalizmussal nem vádolható gazdasági minisztere emelte fel a szavát az ügyben. „Nehezen tudom elképzelni a német mezt a három csík nélkül” – jelentette ki Habeck, hozzátéve: „Nekem az Adidas és a fekete-vörös-sárga mindig összetartozott. A német identitás egy része.”

A Covid-szigorral elhíresült, ma egészségügyi miniszterként dolgozó Karl Lauterbach is kiakadt. A döntést rossznak nevezte, és hozzátette:

„A kommercializmus elpusztít egy hagyományt és az otthon egy darabját”.

Markus Söder CSU-s bajor miniszterelnök is megszólalt: számára alap volt, hogy a válogatott a háromcsíkos mezben játszik. „Ez olyan tény volt, mint hogy a labda gömbölyű és a meccs 90 percig tart”. Söder is kiemelte, hogy a kereskedelem nem minden, és „a német futball nem lehet a nemzetközi nagyvállalati játszmák tárgya”.

Olaf Scholz német kancellár nem horgadt fel: röviden annyival kommentálta az ügyet:

„A legfontosabb dolog, hogy gólokat kell rúgni”.

A német futballszövetségnek (DFB) sikerült egyébként pont akkora időzíteni a Nike-megállapodást, amikor a válogatott az Adidas herzogenaurachi bázisába készül, ami az Európa-bajnokság idején a Nationalelf főhadiszállása lesz.

A DFB a felháborodás kapcsán azt közölte: megértik az érzelmi reakciókat, a váltás egy drasztikus esemény, ami nem hagyja őket sem hidegen. De felhívták a figyelmet arra, hogy Németországban 24 ezer futballklub működik 2,2 millió aktív játékossal és 55 ezer bíróval, s mindennek a finanszírozása a DFB feladata is.

Hírek szerint az Adidas az utolsó pillanatban 60-65 millió eurót tudott kínálni a megállapodásért,

míg a Nike 100 millió eurót vágott ki az asztalra.

Mi lett Szent György keresztjével?

Az angol válogatott is új mezt kap az Európa-bajnokságra, amin egy apró, de annál fontosabb szimbólum lett a viták tárgya. Az angol lobogó fehér alapon a vörös Szent György-kereszt – ami a válogatott mezén is mindig ott szerepel. Az új mezen viszont túlkreatívkodott megoldással a vörös, kék és lila minden árnyalatában pompázik a kereszt, ami szintén érzékenyen érintette az angol válogatott rajongóit, no meg a politikusokat.

„Szent György keresztjét nem kell piszkálni”

– jelentette ki Rishi Sunak brit miniszterelnök, hozzátéve: neki az eredeti változat tetszik, a nemzeti lobogó pedig a büszkeség és identitás forrása.

Lucy Frazer kulturális miniszter is megszólalt. „A nemzeti örökségünk – beleértve Szent György keresztjét – hoz össze bennünket. Az ezzel való játszadozás értelmetlen és szükségtelen.”

Keir Starmer munkáspárti elnök is lakonikus tömörséggel közölte:

„A lobogót mindenki használja, az egység jelképe, nem kell megváltoztatni”.

Az angolok mezét egyébként épp az amerikai Nike szállította – amely hamarosan a németekét is szolgáltatni fogja.