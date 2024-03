Amerikai lap emlegeti az MCC-t: Budapesten és Washingtonban szerveződik a konzervatív ellenállás

„A konzervatívok egyre inkább globális kapcsolatokat alakítanak ki, megosztják egymással a legmodernebb gyakorlatokat, ötleteket és stratégiákat, hogy megőrizzék a helyi hagyományokat, a kortalan bölcsességet és magát a nemzetállamot azokkal szemben, akik a múlt elítélésére törekszenek, hogy a kulturális eltörlésen alapuló globális rendet kényszerítsenek ki” – írja a Washington Examiner amerikai jobboldali portálon Mike Gonzalez, a konzervatív Heritage Foundation elemzője.

Erre jut a szerző budapesti és washingtoni találkozói nyomán, amelyeken kormányzati vezetők, professzorok, diákok és ötletgazdák tartottak többszörös eszmecserét. Mint írja: „a cél az volt, hogy kitalálják,

hogyan lehet ellenállni, és idővel legyőzni egy olyan globális baloldalt,

és amely nem szégyelli az államhatalmat felhasználni az új transznacionális szabályokkal és megbízásokkal szembeni ellenvélemény elfojtására, amelyeket az éghajlati szélsőségek, valamint a szexuális és faji identitarizmus vezérel”.

Az egyik konferencia a Mathias Corvinus Collegium nemzetközi oktatási konferenciája volt február 27-28-án. Gonzalez idézi Anthony O'Hare-t, a Buckingham Egyetem professzorát: „Nem hiszem, hogy a szülőknek tetszik, hogy a gyermekeiknek azt tanítják, hogy ők a fehér kiváltságok haszonélvezői, amit Angliában az állami szabályozó bürokrácia érvényesít”.

Amivel szembenézünk, Carlos Hoevel, az argentin Center of Studies in Economies and Culture munkatársa szerint nem más, mint

az „emberi természet újratervezésének egyetemes projektje”, egy „technokrata projekt”; „a valódi ellenállás egyetlen helye a család”.

Hozzátette: globális szövetségeket kötni a globális kormányzás legyőzésére, valamint a klasszikusok, a középkor, a reneszánsz és a felvilágosodás örök igazságainak megmentésére és átadáséra ellentmondásosnak tűnhet, de mégis fontos, hogy a konzervatívok kapcsolatban legyenek és egyeztessenek a világ különböző tájairól.

Szerinte ezért repült Javier Milei libertárius-jobboldali argentin elnök a múlt héten tartott washingtoni CPAC-re is (amelynek hazai változatát áprilisban rendezi meg Budapesten az Alapjogokért Központ).

Gonzalez megjegyzi: Bidenék eléggé kiakadtak Milei és más dél-amerikaiak részvételén a washingtoni jobboldali csúcson, és az amerikai választásokba való beavatkozással vádolták őket. Ez szerint elég merész „egy olyan kormánytól, amely tavaly zöld utat adott Dan Restrepo és Robert Gibbs demokrata párti politikusok Buenos Airesbe küldésének, hiábavaló kísérletként, hogy legyőzzék Mileit a választásokon”.

Budapesten pedig azt mondta neki egy német professzor, hogy

a német kormány ráállt a konzervatívokra.

Szerinte épp ezért is össze kell fogniuk a spanyol, argentin, spanyol, német és magyar konzervatívoknak, akik hasonló problémákkal néznek szembe.