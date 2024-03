A terror fogságában – izraeli túszok tömege van még Gázában

Nyitóképen: Túszok emlékfala Tel-Avivban. Fotó: AFP / Dima Vazinovich / Middle East Images

2023 decemberében egy eilati kórházban megszületett Shahar Mazal Dekel-Chen. A Mazal nevet – amelynek jelentése jó szerencse – az édesapja választotta neki, ő azonban nem lehetett jelen a születésénél, mert október 7-én elhurcolták Gázába.

A Hamasz szerint az alagútrendszer 500 kilométeres”

Az amerikai–izraeli Sagui Dekel-Chen és felesége, Avital a 400 lelket számláló Nir Oz kibucban éltek két kislányukkal. A család tavaly ősszel egy új üzlet nyitására és Mazal érkezésére készült, amikor a településükre betört a halál. Október 7-én százötven Hamasz-terrorista támadta meg a közösséget, és néhány óra alatt elpusztították a kibucot, a lakosság hatodát megölték, több mint hetven embert pedig elhurcoltak. Sagui aznap hajnalban a mű­helyében dolgozott, és szemtanúja volt a támadás kezdetének. A férfi azonnal hazarohant, beterelte terhes feleségét és gyermekeit a biztonsági szobába, és megígérte nekik, hogy megpróbálja távol tartani a terroristákat a háztól, majd kiment harcolni. Avital ekkor látta utoljára. Saguit a Hamasz terroristái Gázába hurcolták, ahol már több mint öt hónapja van fogságban.

Izraeli katonák a Hamasz föld alatti járataiban. Fotó: AFP / Jack Guez

Az egyik izraeli tévécsatorna követte Avital szülés előtti napjait. Otthonukba nem térhettek vissza, Nir Oz szinte teljesen elpusztult, a család legjobb barátait megölték. A fiatal nő a három kislánnyal új lakásba költözött, ott várják, hogy hazatérjen Sagui. A férfi egyike annak a 130 túsznak, akit a Hamasz nem engedett el a novemberi ideiglenes tűzszüneti megegyezéskor. Sagui hiába civil, mivel harmincöt esztendős és férfi, a terrorszervezet katonának tekinti.

A hivatalos adatok 134 túszt tartanak számon”

Az izraeli hírszerzési információk szerint több mint 240 embert raboltak el október 7-én. A Hamasz eddig 109 túszt engedett el, 3 túszt pedig az izraeli hadsereg szabadított ki. 130-an vannak még Gázában, közülük 31-en életüket vesztették, de egyes számítások szerint akár 50-en is meghalhattak közülük. A hivatalos adatok 134 túszt tartanak számon, mert beleszámítják még egy korábbi konfliktusban megölt két izraeli katona holttestét, valamint két olyan férfit, aki évekkel korábban átment Gázába, és ott foglyul ejtették. A túszok között 19 nő van, illetve 2 gyermek, akiket édesanyjukkal szintén Nir Ozból raboltak el civil ruhás palesztinok. A Hamasz állítása szerint ők tavaly novemberben meghaltak egy izraeli légicsapásban. Egy korábbi túsz egy izraeli tévécsatornának azt mondta: jelen volt, amikor a fogvatartók közölték a gyermekek apjával, hogy a családtagjai meghaltak.

A hazatérő túszok interjúiból egyre tisztább kép rajzolódik ki azzal kapcsolatosan, hogy milyen körülmények között lehetnek a fogvatartottak. A túszokat vegyesen rabolták el civil és egyenruhás terroristák. Egy részüket a Gázai övezet alatt húzódó alagútrendszerben, egy másik részüket pedig lakóházakban és kórházakban őrizték. Az elengedett foglyok arról számoltak be, hogy sokan súlyos sebesüléseket szenvedtek október 7-én, és csak minimális ellátást kaptak, krónikus betegek nem jutnak gyógyszerhez. A beszámolók szerint a férfiakat rosszabb körülmények között tartják, mint a nőket, a gyerekeket és az időseket.

Izraeli foglyok családja egy washingtoni megemlékezésen januárban. Fotó: AFP / Allison Bailey, 2023 / NurPhoto

Ahogy az izraeli hadsereg előrenyomult, és elfoglalta Hán Júniszt, felfedezte az egész övezetet behálózó alagútrendszer azon részeit, ahol nagy valószínűséggel a Nir Ozból elrabolt izraelieket tartották. A gázai metróként emlegetett alagút­hálózat sokkal összetettebb volt, mint amire az izraeli hadsereg számított. A Hamasz szerint a rendszer 500 kilométeres, feleolyan hosszú, mint a New York-i metró. A Reuters riporterei leereszkedtek az izraeli hadsereg által felderített járatokba. Két túsz, akit ugyanazon a helyen őriztek, az izraeli médiának elmondta: órákig gyalogoltak az alagútrendszerben, mire megérkeztek abba a barlangszerű terembe, ahol aztán fogva tartották őket, s a járatok tele voltak kis oldalcellákkal. Annyira mélyen voltak, hogy napokba telt, mire felismerték a légicsapások hangját.

A még el nem engedett túszokat feltételezhetőleg Rafahban őrzik, az övezet déli részén, ahová a Hamasz beásta magát. Egyes spekulációk szerint a terrorszervezet vezetői élő pajzsként használják az elraboltakat, ezzel is nehezítve a kiszabadításukat.

Az izraeli hadsereg március elején több családot értesített: elrabolt rokonuk életben van”

Az izraeli hadsereg február­ban megmentett két foglyot, akit október óta egy lakóházban őriztek. Az akció reményt ébresztett a még fogva tartott túszok rokonaiban, de több elhurcolt emberről kiderült, hogy már október 7-én vagy azóta megölték.

Az AFP információi szerint a Supernova sivatagi partiról 34 embert raboltak el, közülük eddig mindössze 5-öt engedtek el. Az izraeli média beszámolói szerint a hadsereg március elején több családot értesített: bizonyítékkal rendelkezik arról, hogy elrabolt rokonuk életben van.

Családja öt hónapja várja Or Levi hazatérését. Or és felesége, Einav éppen csak megérkezett a fesztiválra, amikor megjelentek a terroristák. A fiatal pár egy nyitott óvóhelyre menekült. Or édesanyjának sikerült elérnie a fiát telefonon, és aggódva kérdezte: „Hogy vagytok?” A férfi utolsó mondata az volt: „anya, nem akarod tudni”, majd megszakadt a vonal. Később a mentő­szolgálatok felfedezték az óvóhelyen Einav holttestét, de Ort nem találták meg: Gázá­ba hurcolták. A fiatal házaspár kétéves kisfiát a nagyszülők vették magukhoz. Or bátyja, Michael október 7. óta kampányol a testvére kiszabadulásáért. A férfi a BBC-nek elmondta: „Úgy érzem, valaki más életét élem. Olyan, mint egy horrorfilm. (…) Egyetlen célom, egyetlen küldetésem maradt: hazahozni a túszokat.”